Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan The Dissiden (Muhalif) Zürih Film Festivali'nde

İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti beyazperdeye taşındı.
Cinayeti konu alan belgesel film The Dissident İsviçre'de Zürih Film Festivali'nde görücüye çıktı.
Yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü Bryan Fogel'in oturduğu The Dissident filminin galasına yönetmen Fogel'in yanı sıra BM Özel Raportörü Agnes Calamard ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı.
Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gala gecesine basının ilgisi de yoğundu. Belgesel filmin biletleri ise günler öncesinden tükendi.
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