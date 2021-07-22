SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Cemali Sertel: Forma savaşında her zaman varım

Cemali Sertel: Forma savaşında her zaman varım

22.07.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralanan Cemali Sertel, "Oynayabileceğim ve kendimi kanıtlayabileceğim bir takıma geldim" dedi.

Cemali Sertel: Forma savaşında her zaman varım

Geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen ve bu transfer döneminde Çaykur Rizespor'a kiralanan Cemali Sertel, "Forma savaşında sonuna kadar mücadele edeceğim. İlk hedefim Başakşehir'e döndükten sonra yurt dışına gitmek. Her futbolcu gibi benim de hayallerim yurt dışında oynamak. Ondan sonra A Milli Takım" ifadelerini kullandı.

Genç savunmacı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki savunmacı, transfer süreci hakkında yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor'da hocamız ve yönetim beni istediğini çok belli etti. Oynayabileceğim bir takımda, kendimi tekrar kanıtlamak istiyordum. Hocam beklentilerini bana ve menajerime anlattı. Ben de çok çalışıp kendimi ona ispatlayacağım. Formayı vermek istemiyorum bu sene. Bunun için buraya geldim" şeklinde konuştu.

Öte yandan kamp sürecinin iyi geçtiğini belirten Sertel, "Arkadaşlığımız ve ortamımız güzel. Yeni transferler olacak takımımıza. İnşallah iyi bir birliktelikle Süper Lig'e başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"FORMA SAVAŞINDA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Süre buldukça kendini ispatlamak istediğini söyleyen genç oyuncu, "Form tuttukça kendimi daha iyi yerlerde görüyorum. Bunun için tabii forma savaşında sonuna kadar mücadele edeceğim. İlk hedefim Başakşehir'e döndükten sonra yurt dışına gitmek. Her futbolcu gibi benim de hayallerim yurt dışında oynamak. Ondan sonra A Milli Takım" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ SOL BEKTE KANITLAMAK İSTİYORUM"

Tercih ettiği pozisyonun sol bek olduğunu vurgulayan Sertel, "Kulüpte ve milli takımda hocalarım bana 'Stoper de oynayabilirsin' diyorlar. Ama ben kendimi sol bekte kanıtlamak istiyorum" dedi.

Örnek aldığı oyuncular hakkında ise Cemali Sertel, "İtalya Lig'inden Kolarov var. Ama şu an aktif oynayanlardan Milan'ın sol beki Theo Hernandez'i çok beğeniyorum. Çok beğendiğim tarzda bir oyuncu" şeklinde konuştu.

"RİZESPOR'U, CAMİANIN İSTEDİĞİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ"

"Ümit Milli Takım'da başarılar yakalamak istiyoruz. Tolunay hocamız bizimle her gün iletişime geçiyor. Bize desteğini her alanda hissettiriyor. Ümit Milli Takım'da başarılı olup geliştikçe A Milli Takım'da oynamak istiyorum" diyen Cemali Sertel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Forma savaşında her zaman varım. Taraftarımıza bunu iletmek istiyorum. Kiralık veya bonservisli benim için fark etmez. Burada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Rizespor'u, camianın istediği yerlere taşıyacağız" dedi.

FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı’dan maç yayını hakkında açıklamaAcun Ilıcalı’dan maç yayını hakkında açıklama
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
'Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam''Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam'
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Çaykur Rizespor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

Rosier transferinde mutlu son

Rosier transferinde mutlu son

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Tokyo 2020'de seks önlemi

Tokyo 2020'de seks önlemi

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.