Çember nasıl yazılır? Çember mi çenber mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede farklı dillerden gelip zaman içinde Türkçeleşmiş olan kelimeler dilimizin zengin kelime dağarcığının oluşmasındaki etkenlerden biridir. Ancak bu kelimelerin yazımlarında ya da söyleniş biçimlerinde sıklıkla hata yapılır. Yazım ve telaffuz kuralları da bu hataların önüne geçmek için geliştirilmiştir.

Yabancı kökenli bir sözcük olan çember TDK’nin (Türk Dil Kurumu’nun) verdiği tanıma göre isim türünde yedi farklı anlamı ile kullanılabilir. TDK Sözlük sayfasına göre çember kelimesi şu anlamlara gelmektedir:

Çocukların çevirerek arkasından koştukları bir tür oyuncak

Yemeni

Aşılması zor bir durum

Basketbolda içinden topun geçmesi ile sayı kazanılan ağlı demir halka

Merkez denilen sabit olan noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturulduğu kapalı bir eğri

Çember biçimine getirilmiş olan katı cisimlerin çevresi

Bu kelime bazı birleşik fiillerde, deyimlerde ya da kalıplaşmış olan ifadelerde kullanılabilir. Çember geçirmek, çember içine almak, çembere almak, çember makinesi, çember sakal, ateş çemberi, çember makası, güvenlik çemberi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Çember mi çenber mi?

Çember kelimesi Farsça dilindeki çenber kelimesinden gelmiştir. Bu nedenle bazı kişiler bu kelimeyi söylerken ya da yazarken çenber olarak söyleyebilmektedir. Söyleniş biçimindeki hata yazıma da yansıtıldığı zaman yazım hatası yapılmış olur. Ancak çember doğru yazılışı için m harfi kullanılmalıdır. Çember yazımımda m yerine n kullanıldığı zaman yazım hatasına düşülmüş olur. Kelimenin doğru ve yanlış kullanımlarına örnek olarak kurulmuş bazı cümleler şunlardır:

Çocukken hem sokakta hem evde oynadığımız oyuncaklardan biri de çemberdi. (Doğru)

Eğer oyuncu son dakikada çemberden topu geçirip sayı almasaydı maçı kaybedeceklerdi. (Yanlış)







