Çember nasıl yazılır? Çember mi çenber mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede farklı dillerden gelip zaman içinde Türkçeleşmiş olan kelimeler dilimizin zengin kelime dağarcığının oluşmasındaki etkenlerden biridir. Ancak bu kelimelerin yazımlarında ya da söyleniş biçimlerinde sıklıkla hata yapılır. Yazım ve telaffuz kuralları da bu hataların önüne geçmek için geliştirilmiştir.
Yabancı kökenli bir sözcük olan çember TDK’nin (Türk Dil Kurumu’nun) verdiği tanıma göre isim türünde yedi farklı anlamı ile kullanılabilir. TDK Sözlük sayfasına göre çember kelimesi şu anlamlara gelmektedir:
Bu kelime bazı birleşik fiillerde, deyimlerde ya da kalıplaşmış olan ifadelerde kullanılabilir. Çember geçirmek, çember içine almak, çembere almak, çember makinesi, çember sakal, ateş çemberi, çember makası, güvenlik çemberi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
Çember kelimesi Farsça dilindeki çenber kelimesinden gelmiştir. Bu nedenle bazı kişiler bu kelimeyi söylerken ya da yazarken çenber olarak söyleyebilmektedir. Söyleniş biçimindeki hata yazıma da yansıtıldığı zaman yazım hatası yapılmış olur. Ancak çember doğru yazılışı için m harfi kullanılmalıdır. Çember yazımımda m yerine n kullanıldığı zaman yazım hatasına düşülmüş olur. Kelimenin doğru ve yanlış kullanımlarına örnek olarak kurulmuş bazı cümleler şunlardır: