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Perhiz nasıl yazılır? Perhiz mi pehriz mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.11.2023 22:19 | Son Güncelleme:
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Perhiz kelimesi Türkçede 3 ayrı şekilde tanımlanırken dilimize Farsçadan ödünçlenmiştir. Bu kelimenin yaygın olarak diyet sözcüğüyle aynı anlama gelecek şekilde kullanıldığı görülürken bazı durumlarda yanlış yazıldığı söylenebilir. Perhiz kelimesinin doğru bir şekilde yazılıp telaffuz edilmesi için ise TDK güncel sözlüğüne başvurulması gerekir. Böylelikle perhiz mi pehriz mi diyerek araştırma yapmaya başlayan kişilere net ve güvenilir bilgiler aktarılabilir.

Türkçeye Farsça dilinden ödünçlenen sözcüklerden biri perhiz olarak örneklendirilebilir. Bu kelimenin isim görevinde kullanıldığı ve TDK güncel çevrim içi sözlüğünde 3 ayrı şekilde tanımlandığı görülür. Temel anlamıyla diyet kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan perhiz bazı metinlerde yanlış bir şekilde yazılır. Bu sözcüğün doğru yazılışı bilinmediği zaman perhiz kelimesinin telaffuzunda da hata yapıldığı söylenebilir. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu kapsamındaki güncel bilgiler çerçevesinde perhiz kelimesinin doğru kullanımının nasıl olduğu açıklanmalıdır.

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Perhiz nasıl yazılır?

Farsça kökenli bir sözcük olan perhizin Türkçeye ödünçlenirken nasıl bir ses değişmesine uğradığı sıklıkla araştırılır. Bu sözcüğün Farsçadaki yazılışı incelendiği zaman perhīz şeklinde olduğu görülür. Dolayısıyla incelenen isim sözcüğünün Türkçedeki kullanımı da ait olduğu dilden pek farklı değildir.

İlgili sözcüğün ilk hecesinin sonundaki ses mutlaka r olmalıdır. Bu sözcüğün ikinci hecesinin başındaki ünsüz ses ise h olarak belirtilmelidir. Yani perhiz doğru yazılışı bu kelimenin içerdiği r harfi h sesinden önce gelecek şekilde olmalıdır. Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğündeki güvenilir bilgilerden yola çıkıldığı zaman doğru ve yanlış olan perhiz yazımı şu şekilde sıralanabilir:

  • Perhiz (doğru yazılışı)
  • Pehriz (yanlış yazılışı)
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Perhiz mi pehriz mi?

Perhiz TDK'ye göre 3 ayrı tanıma sahiptir. Bu kelimenin temel anlamıyla diyet sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanıldığı söylenmelidir. Perhiz kelimesinin diğer iki tanımı ise bu ifadenin yine isim görevinde kullanıldığı din bilimine özgü anlamları içerir.

Söz edilen anlamlar ise Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde yağ, et vb. yiyecekleri yemeden tuttukları oruç ile insanları Allah'tan uzaklaştıracak olan şeylerden uzak durma olarak sıralanabilir. Türk Dil Kurumu çevrim içi sözlüğündeki her bir tanımına değinilen bu kelimenin doğru yazılışı perhiz şeklindedir. Yani bu temel kaynaktan yola çıkıldığı zaman perhiz doğru yazılışı ile aşağıdaki gibi cümle örneklerinde kullanılabilir:

  • Perhizde olduğunu söyleyen arkadaşıma şeker ve karbonhidrat içermeyen sağlıklı tarifler hazırlıyorum.
  • Yahudilerde perhiz geleneğinin Tevrat adı verilen dini kitabın ortaya çıkmasıyla birlikte uygulanmaya başladığı bilinir.
  • Eğer perhize gireceksen ilk olarak bu konuda bir beslenme uzmanına danışmalısın.
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