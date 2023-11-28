Priz nasıl yazılır? Priz mi piriz mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimize Fransızcadan ödünçlenmiş olduğu görülen pek çok sözcük mevcut iken bunların bir kısmı iki ünsüz ile başlar. Bu sözcüklerden biri olan priz de nasıl yazıldığı konusunda karışıklık yaşanabilen ifadelerdendir. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu kapsamındaki güncel bilgilerden yola çıkılarak priz doğru yazılışı ile bu ifadenin temel anlamının ne olduğu açıklanmalıdır. Ardından priz ile oluşturulan örnek cümlelere de yer verilerek TDK onaylı bilgilerin pekiştirilmesi mümkün hale getirilebilir.

Priz nasıl yazılır?

Fransızca bir kelime olan priz alıntılandığı dilde prise şeklinde yazılır. Bu sözcüğün Türkçeye ödünçlenirken dilimizin kurallarına uyarlandığı ve ses değişmesine uğradığı görülür. Buna bağlı olarak pek çok kişi tarafından "Priz mi piriz mi?" sorusuna yanıt aranır. İsim sözcüğü olan priz genellikle elektrikle alakalı bağlamlarda kullanılır. Buna ek olarak günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan bir mekanizmayı temsil eden bu sözcük yaygın olarak herhangi bir bağlamda sesletilebilir.

Fransızcadan dilimize ödünçlenen bu sözcüğün iki değil yalnızca bir adet i harfi ile yazıldığı söylenmelidir. Yani priz kelimesi ilk hecesinde fazladan bir adet daha i ünlü sesi kullanılmayacak şekilde yazılmalıdır. Böylelikle yabancı kökenli bu sözcük Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılabilir. Söz edilen bu kelimenin doğru kullanımı ile yanlış priz yazımı üzerine bilgi edinmek isteyenlere ise aşağıdaki gibi detaylı gösterimler sıralanabilir:

Priz (doğru kullanımı)

Piriz (yanlış yazılışı)

Priz mi piriz mi?

Türkçeye Fransızcadan geçen sözcükler arasında sıralanan priz TDK'ye göre elektrik akımı almak için fişin sokulduğu yuva olarak tanımlanır. Bu sözcüğün özellikle elektrik ile ilgili metinlerde ve konuşmalarda sıklıkla yer aldığı bilinir. Bununla birlikte günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan bir mekanizmayı ifade eden bu sözcük rutin konuşmalarda da sesletilebilir. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğü gibi güvenilir bir kaynak temel alındığı zaman priz sözcüğünün tek i sesi ile yazılması gerektiği hatırlatılmalıdır. Bu kelimenin doğru yazılışı ile anlamını tam olarak kavramak isteyen bireylere ise aşağıdaki gibi cümle örnekleri sıralanmalıdır: