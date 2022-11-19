Cemre Baysel kasım ortasında bikinili pozunu paylaştı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

En son Senden Daha Güzel dizisinde rol alan Cemre Baysel, Bozkır dizisinde 'Sevda' karakterine hayat verecek. Setlere dönmeden önce Mısır'da tatil yapan Cemre Baysel, bikinili pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Cemre Baysel'in tatil paylaşımına İpek Filiz Yazıcı, Gizem Karaca ve Alina Boz gibi isimler beğeni yağdırdı.

Yeşil Deniz dizisiyle ekran macerasına adım atan Cemre Baysel, Ramo dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sonrasında Sol Yanım'da kamera karşısına geçen yıldız, Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile başrolde yer aldı.

Senden Daha Güzel dizisinde 'Efsun' karakterine hayat veren Cemre Baysel, düşük reytingler nedeniyle hayal kırıklığı yaşamıştı.

Cemre Baysel'in dijital platformda yayınlanacak olan Bozkır dizisiyle ekrana döneceği konuşuluyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Cemre Baysel'in 3 buçuk milyon takipçisi mevcut.



