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  4. Cemre Baysel kasım ortasında bikinili pozunu paylaştı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Cemre Baysel kasım ortasında bikinili pozunu paylaştı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

19.11.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz'dan ayrılarak sevenlerini üzen güzel oyuncu Cemre Baysel, şimdilerde Mısır'da tatil yapıyor. Cemre Baysel, kasım ortasında paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Cemre Baysel kasım ortasında bikinili pozunu paylaştı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

En son Senden Daha Güzel dizisinde rol alan Cemre Baysel, Bozkır dizisinde 'Sevda' karakterine hayat verecek. Setlere dönmeden önce Mısır'da tatil yapan Cemre Baysel, bikinili pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Cemre Baysel kasım ortasında bikinili pozunu paylaştı! Takipçileri mest oldu

Cemre Baysel'in tatil paylaşımına İpek Filiz Yazıcı, Gizem Karaca ve Alina Boz gibi isimler beğeni yağdırdı.

Cemre Baysel kasım ortasında bikinili pozunu paylaştı! Takipçileri mest oldu

Yeşil Deniz dizisiyle ekran macerasına adım atan Cemre Baysel, Ramo dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Cemre Baysel kasım ortasında bikinili poz verdi! Ünlüler beğeni yağdırdı

Sonrasında Sol Yanım'da kamera karşısına geçen yıldız, Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile başrolde yer aldı.

Cemre Baysel kasım ortasında bikinili poz verdi! Ünlüler beğeni yağdırdı

Senden Daha Güzel dizisinde 'Efsun' karakterine hayat veren Cemre Baysel, düşük reytingler nedeniyle hayal kırıklığı yaşamıştı.

Cemre Baysel kasım ortasında bikinili poz verdi! Ünlüler beğeni yağdırdı

Cemre Baysel'in dijital platformda yayınlanacak olan Bozkır dizisiyle ekrana döneceği konuşuluyor.

Cemre Baysel kasım ortasında bikinili poz verdi! Ünlüler beğeni yağdırdı

Sosyal medyada epey aktif olan Cemre Baysel'in 3 buçuk milyon takipçisi mevcut.

Cemre Baysel kasım ortasında bikinili poz verdi! Ünlüler beğeni yağdırdı

Cemre Baysel kasım ortasında bikinili poz verdi! Ünlüler beğeni yağdırdı


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