MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cemre Kemer'den filtresiz yaz paylaşımları

Cemre Kemer'den filtresiz yaz paylaşımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 11:29 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tatiline dair keyifli kareleri görücüye çıkardı.

Cemre Kemer'den filtresiz yaz paylaşımları

Bir süredir Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken Cemre yine benzer bir paylaşıma imza attı.

cemre-kemer-173612QP

Şimdilerde Fethiye'de tatilini sürdüren 35 yaşındaki şarkıcı filtresiz tatil paylaşımları ile beğeni kazandı.

cemre-kemer-173612DA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
'Balayı değil balayımsı''Balayı değil balayımsı'
Eşi merak konusu oldu! İşte eşi...Eşi merak konusu oldu! İşte eşi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Düğün yolcuğu feci şekilde son buldu! Çok sayıda yaralı var

Düğün yolcuğu feci şekilde son buldu! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bayram için kesenin ağzını açtılar

Bayram için kesenin ağzını açtılar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alaçatı aşıkları Ebru Şahin ile Cedi Osman, İstanbul’da!

Alaçatı aşıkları Ebru Şahin ile Cedi Osman, İstanbul’da!

Demet Akalın’dan photoshop iddialarına bikinili yanıt!

Demet Akalın’dan photoshop iddialarına bikinili yanıt!

Songül Öden: Balayı değil balayımsı

'Balayı değil balayımsı'

Survivor Nisa Bölükbaşı geri dönüyor! ‘Hazır olun’

Survivor Nisa geri dönüyor! ‘Hazır olun’

Yılmaz Morgül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kendimi yakacağım

Miray Daner ve Boran Kuzum’dan kafa karıştıran paylaşımlar!

Miray Daner ve Boran Kuzum’dan kafa karıştıran paylaşımlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.