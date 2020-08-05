Cemre Kemer'den filtresiz yaz paylaşımları

Bir süredir Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken Cemre yine benzer bir paylaşıma imza attı.

Şimdilerde Fethiye'de tatilini sürdüren 35 yaşındaki şarkıcı filtresiz tatil paylaşımları ile beğeni kazandı.



