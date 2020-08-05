Cemre Kemer'den filtresiz yaz paylaşımları

Bir s\u00fcredir Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 bikinili payla\u015f\u0131mlar ile dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken Cemre yine benzer bir payla\u015f\u0131ma imza att\u0131.\n\n\u015eimdilerde Fethiye'de tatilini s\u00fcrd\u00fcren 35 ya\u015f\u0131ndaki \u015fark\u0131c\u0131 filtresiz tatil payla\u015f\u0131mlar\u0131 ile be\u011feni kazand\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara Kart'Balay\u0131 de\u011fil balay\u0131ms\u0131'E\u015fi merak konusu oldu! \u0130\u015fte e\u015fi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum