Cenaze evinde skandal! Bir yıldan uzun süre cesetlere bakın ne yapmışlar! Sahibi iğrenç gerçeği kabul etmiş

Cenaze ve Yakma Hizmetleri veren evde skandal olay ortaya çıktı. Miles Harford isimli adam 63 yaşındaki Christina Rosales'in cesedinin bir cenaze arabasının arkasında battaniyelerle örtülü halde bulunmasının ardından tutuklandı.

BAŞKA KALINTILAR DA BULUNDU!

Ceset, Harford'un kiralık mülkü ve bodrum katı da dahil olmak üzere her yere dağılmış 30'a kadar kişinin yakılmış kalıntılarıyla birlikte bulundu. Kalıntılar, polisin geçen yıl 6 Şubat'ta Denver'ın Littleton kentinde mahkeme kararıyla gerçekleştirdiği tahliye sırasında keşfedildi.

Harford, kadının 2022 yılında öldüğünü, evde ve nakliye kamyonunda bulunan küplerin 2012 ile 2022 yılları arasında hayatını kaybeden kişilere ait olduğunu iddia etti.

CESET İSTİSMARINDAN SUÇLANDI

Daily Star'da yer alan habere göre Harford başlangıçta sahtecilik, hırsızlık ve dört ceset istismarı da dahil olmak üzere bir düzine suçlamayla suçlandı. Savcılar cesetlerin ve kalıntıların "normal aile hassasiyetlerini rencide edecek şekilde" muamele gördüğünü iddia etti. Suçlamaların ardından Harford, bir ceset istismarı ve bir hırsızlık suçlamasını kabul etti ve kalan suçlamalar reddedildi.

Savcılık, Harford'un 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Bu olayın öncesinde bir dizi korkunç cenaze evi skandalı iddiaları ortalıkta dolaşmıştı. Bu skandallardan birinde, cenaze evlerinin müdürlerinin yaklaşık 200 cesedi bakımsız bir kulübede sakladıkları iddia edilmişti.