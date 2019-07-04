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Cenazesi yapılacaktı, ölmediği ortaya çıktı

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

Hindistan’da öldü denilen genç ailesi tarafından eve götürülünce hareket etmeye başladı. Hastaneye kaldırılan gencin henüz beyin ölümünün gerçekleşmediği anlaşılarak, yaşam destek cihazına bağlandığı belirtildi.

Cenazesi yapılacaktı, ölmediği ortaya çıktı

Olay, Hindistan’ın Lucknow şehrinde gerçekleşti. Doktorlar, 21 Haziran günü kaza geçiren Mohammad Furqan’ın ailesine öldüğünü söyledi. 1 Temmuz’da cenazesi ambulansla eve getirilen Furqan’ın hareket ettiğini gören ailesi, onu hemen başka bir hastaneye götürdü. Götürdükleri hastanedeki doktorlar, Furqan’ın durumunun kritik olduğunu ancak beyin ölümünün gerçekleşmediğini belirtti. Mohammad Furqan, yaşam destek cihazına bağlandı.

Yerel medyaya konuşan abi Mohammad Irfan, “Perişan olduk ve cenaze için hazırlanıyorduk. Sonra Furqan’ın bedeninde hareket görünce onu hemen hastaneye götürdük. Doktorlar, Furqan’ın ölmediğini söylediler ve onu solunum destek cihazına bağladılar” dedi.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Hindistan

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