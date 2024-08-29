Cengiz Kurtoğlu gece yarısı paylaştı! Kimse anlam veremedi: Köyüme döndü

Fantezi müziğin güçlü seslerinden Cengiz Kurtoğlu son paylaşımıyla gündemde.

Ameliyat ile kilo verdikten sonra değişimiyle gündeme gelen şarkıcı son olarak paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

"Artık gerçekten uğraşamıyorum, hatta 6 yıldır her şeyi hazır olan bir şarkım var, stüdyoya girip okuyamadım" diyerek yeni şarkı yapmadığını ifade eden Kurtoğlu hayatının film olmasını da istemiyordu.

"Kimse beni oynayamaz, oynamasın. Böyle bir şeye de izin vermem" diyen Kurtoğlu'ndan garip bir paylaşım geldi. Gece yarısı bir paylaşımda bulunan Cengiz Kurtoğlu "Köyüme döndüm" dedi.

Kurtoğlu'nun paylaşımında ise şu not yer alıyordu:

"Bu benim el yazım bundan sonra ne düşmanım ne de dostum olsun."

Sosyal medyada şarkıcının fanları bu mesaja anlam veremedi. Cengiz Kurtoğlu'na "Abi ne yaşıyorsun", "Kaçırıldın mı abi", "Abimi üzmeyin" yorumları geldi.