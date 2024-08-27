Star Wars temalı LEGO setlerde kaçırılmayacak indirimler başladı

Star Wars evreninin derinliklerinde kaybolmak, kendi uzak galaksinizi yaratmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Son zamanlarda pek çok kişinin boş zamanlarını süsleyen LEGO setleriyle tanışmanın şimdi tam zamanı! Hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olan bu keyifli boş zaman aktivitesi içinde Star Wars hayranlarını sevindirecek Star Wars temalı LEGO setleri bugüne özel indirime girdi. Biz de sizin için indirimdeki setleri seçtik. İşte detaylar...

1. LEGO® Star Wars™ Mandalorian™ Kaskı 75328 - Yetişkinler için Koleksiyonluk Sergileme Modeli Yapım Seti (584 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Bir günde sorunsuz bir şekilde teslim edildi, teşekkürler. LEGO için söze gerek yok. Kaliteli ve yapması çok eğlenceli."

"Birleştirmesi keyifli, duruşu gerçekten çok iyi, bir ağırlığı var. Tek başına yalnız kaldığını düşündüğüm için yanına kask serisinden bir dost daha almayı düşünüyorum."

2. LEGO Star Wars Boba Fett'in Starship’i Mikro Savaşçı 75344-6 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti (85 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu fiyata daha uygun bir Star Wars seti/gemisi herhalde alamazsınız. Set çok küçük fakat çocuklar için tam ideal boyutta. Figür bile içine zor oturuyor fakat inşa etmesi keyifli."

"Küçük çocuklar için harika bir oyuncak."

3. LEGO® Star Wars™ AT-TE™ Walker 75337-9 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti (1082 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Hem koleksiyonluk hem de oynanabilirliği harika."

"Bu seti kesinlikle öneririm, bayağı büyük ve yanındaki mini figürleri daha iyi."

4. LEGO® Star Wars Stormtrooper Robotu 75370-6 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (138 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat performans ürünü. Beğendim."

"Oğluma, LEGO sevdiği için doğum gününde almıştım. Çok mutlu oldu. Tavsiye ederim."

5. LEGO® Star Wars: Boba Fett’in Kitabı Mandalorian’ın N-1 Starfighter™’ı 75325-9 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti (412 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Mandalorian seviyorsanız alabileceğiniz güzel setlerden biri."

"7 yaşındaki oğluma yılbaşı hediyesi olarak aldık. Çok çabuk tamamladı ve ışın atma özelliğini çok beğendi."

6. LEGO® Star Wars 501. Klon Trooperlar Paketi 75345-6 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti (119 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel. Mekanizması ve figürleri çok güzel."

"Pek sevindirici bir hediye olarak almıştım. Z kuşağı oğlum derhal kurulumu gerçekleşirdi. Paket içinden mini parçaların yedeği de çıktı."

7. LEGO Star Wars TIE Bombacısı 75347-9 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Eğlenceli, İnşa Edilebilen Starfighter İçeren Oyuncak Yapım Seti (625 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel. Paketlemesi gayet iyi, LEGO kalitesi ve Amazon güvencesi."

"Parça sayısı ve boyut olarak ideal. Hem yapımı hem de sergilemesi güzel bir ürün. Star Wars serisinin güzel bir parçası."

8. LEGO Star Wars Yüzbaşı Rex Kaskı 75349 - Yetişkinler İçin Koleksiyonluk Sergileme Modeli Yapım Seti (854 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika. Star wars serimizin yeni gözdesi. Yapımı çok zevkli."

"Rex seven biri olarak beni fazlasıyla tatmin etti. Yapmak kısa sürmüyor, fazlasıyla eğlenceli bir süreç. Hediye için de ideal."

9. LEGO Star Wars Tantive IV’e Biniş 75387-8 Yaş ve Üzeri Star Wars Sevenler için İnşa Edilebilen Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (502 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi."

"Kargo ve gönderim kaliteliydi. Teşekkürler."

10. LEGO® Star Wars™ Darth Vader Robotu 75368-6 Yaş ve Üzeri Star Wars Hayranı Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (139 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Orijinal. Güvenle alabilirsiniz. Fiyat performans ürünü."

"Kaliteli ürün. 6 yaş üstü çocuklar için uygun . Parça sayısı da oldukça fazla."

11. LEGO® Star Wars: Klon Savaşları Yoda’nın Jedi Starfighter’ı 75360-8 Yaş ve Üzeri Star Wars Hayranı Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (253 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"İndirim ile gayet uyguna aldım, güç sizinle olsun."

"Bu Starfighter'ı galiba seride çok az gördük. Clone Wars sezon 6'da falan hatırlıyorum. Çok karizmatik bir gemi. Ayrıca r2d2 arkalı önlü boyamaları çok güzel. Sırf onun için bile alınır."

12. LEGO® Star Wars™ Boba Fett Robotu 75369-6 Yaş ve Üzeri Star Wars Hayranı Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (155 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Küçük ama güzel bir set. Kutusu kargoda biraz ezilmiş ama çok da önemli değil. Oğlum boba fett istiyordu, çok sevdi."

"Harika ürün. LEGO kalitesi."

13. LEGO Star Wars: Yeni Bir Umut Yavin 4 Asi Üssü 75365-8 Yaş ve Üzeri Star Wars Hayranı Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti (1067 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Star Wars başlangıç için ideal set. Bir sürü figür var tavsiye ederim."

"Memnunum. Çok iyi geldi."

14. LEGO® Star Wars™ 332. Ahsoka'nın Klon Trooper’ı Savaş Paketi 75359-6 Yaş ve Üzeri Star Wars Hayranı Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (108 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Kargo ve gönderim kaliteliydi. Teşekkürler."

"Paketlemeden kaynaklı kutu yamuk geldi. Üründe sorun yok, her zamanki LEGO kalitesi."

15. LEGO® Star Wars™ Mandalorian Fang Fighter TIE Interceptor™'a Karşı 75348-9 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (957 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Koleksiyonumun en hoş iki parçasını oluşturuyorlar."

"Çok güzel."

16. LEGO® Star Wars™ Korsan Snub Fighter 75346-8 Yaş ve Üzeri için İnşa Edilebilen Starfighter İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (285 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika bir lego. İlgisi olanlar için tavsiye ediyorum."

"LEGO kalitesi. Harika."

17. LEGO® Star Wars™ Tenoo Jedi Temple™ 75358 Oyuncak Yapım Seti (124 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Yeğenim aldığımızdan beri elinden düşürmüyor, sürekli oyunlar kuruyor, çizgi filmde gördüğü şeyleri bu oyuncaklarla yapmaya çalışıyor. LEGO seti ve parçaları bizlere göre çok basit gözükebilir ama anladığım kadarıyla tam çizgi filmde gördüğü şeyler olduğu için çocuğun ilgisini çok çekiyor. Tavsiye ederim."

"5 yaş oğlum için aldım, bayıldı."

Bu içerik 27 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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