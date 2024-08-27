HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Star Wars temalı LEGO setlerde kaçırılmayacak indirimler başladı

Star Wars temalı LEGO setlerde kaçırılmayacak indirimler başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
27.08.2024 16:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Wars hayranları buraya! LEGO'nun Star Wars temalı efsanevi setleri kısa süreliğine indirime girdi. Star Wars tutkunlarından tam not alan setleri sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. Boş zamanlarınızı daha keyifli hale getirecek LEGO setlerini kaçırmamak için acele edin.

Star Wars temalı LEGO setlerde kaçırılmayacak indirimler başladı

Star Wars evreninin derinliklerinde kaybolmak, kendi uzak galaksinizi yaratmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Son zamanlarda pek çok kişinin boş zamanlarını süsleyen LEGO setleriyle tanışmanın şimdi tam zamanı! Hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olan bu keyifli boş zaman aktivitesi içinde Star Wars hayranlarını sevindirecek Star Wars temalı LEGO setleri bugüne özel indirime girdi. Biz de sizin için indirimdeki setleri seçtik. İşte detaylar...

1. LEGO® Star Wars™ Mandalorian™ Kaskı 75328 - Yetişkinler için Koleksiyonluk Sergileme Modeli Yapım Seti (584 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T145041.470

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bir günde sorunsuz bir şekilde teslim edildi, teşekkürler. LEGO için söze gerek yok. Kaliteli ve yapması çok eğlenceli."

  • "Birleştirmesi keyifli, duruşu gerçekten çok iyi, bir ağırlığı var. Tek başına yalnız kaldığını düşündüğüm için yanına kask serisinden bir dost daha almayı düşünüyorum."
Ürünü İncele

2. LEGO Star Wars Boba Fett'in Starship’i Mikro Savaşçı 75344-6 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti (85 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T150129.665

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu fiyata daha uygun bir Star Wars seti/gemisi herhalde alamazsınız. Set çok küçük fakat çocuklar için tam ideal boyutta. Figür bile içine zor oturuyor fakat inşa etmesi keyifli."

  • "Küçük çocuklar için harika bir oyuncak."
Ürünü İncele

3. LEGO® Star Wars™ AT-TE™ Walker 75337-9 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti (1082 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T150417.616

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem koleksiyonluk hem de oynanabilirliği harika."

  • "Bu seti kesinlikle öneririm, bayağı büyük ve yanındaki mini figürleri daha iyi."
Ürünü İncele

4. LEGO® Star Wars Stormtrooper Robotu 75370-6 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (138 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T150632.563

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat performans ürünü. Beğendim."

  • "Oğluma, LEGO sevdiği için doğum gününde almıştım. Çok mutlu oldu. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

5. LEGO® Star Wars: Boba Fett’in Kitabı Mandalorian’ın N-1 Starfighter™’ı 75325-9 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti (412 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T150737.339

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mandalorian seviyorsanız alabileceğiniz güzel setlerden biri."

  • "7 yaşındaki oğluma yılbaşı hediyesi olarak aldık. Çok çabuk tamamladı ve ışın atma özelliğini çok beğendi."
Ürünü İncele

6. LEGO® Star Wars 501. Klon Trooperlar Paketi 75345-6 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti (119 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T150910.555

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel. Mekanizması ve figürleri çok güzel."

  • "Pek sevindirici bir hediye olarak almıştım. Z kuşağı oğlum derhal kurulumu gerçekleşirdi. Paket içinden mini parçaların yedeği de çıktı."
Ürünü İncele

7. LEGO Star Wars TIE Bombacısı 75347-9 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Eğlenceli, İnşa Edilebilen Starfighter İçeren Oyuncak Yapım Seti (625 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T151032.425

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel. Paketlemesi gayet iyi, LEGO kalitesi ve Amazon güvencesi."

  • "Parça sayısı ve boyut olarak ideal. Hem yapımı hem de sergilemesi güzel bir ürün. Star Wars serisinin güzel bir parçası."
Ürünü İncele

8. LEGO Star Wars Yüzbaşı Rex Kaskı 75349 - Yetişkinler İçin Koleksiyonluk Sergileme Modeli Yapım Seti (854 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T151159.837

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika. Star wars serimizin yeni gözdesi. Yapımı çok zevkli."

  • "Rex seven biri olarak beni fazlasıyla tatmin etti. Yapmak kısa sürmüyor, fazlasıyla eğlenceli bir süreç. Hediye için de ideal."
Ürünü İncele

9. LEGO Star Wars Tantive IV’e Biniş 75387-8 Yaş ve Üzeri Star Wars Sevenler için İnşa Edilebilen Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (502 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T151437.383

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi."

  • "Kargo ve gönderim kaliteliydi. Teşekkürler."
Ürünü İncele

10. LEGO® Star Wars™ Darth Vader Robotu 75368-6 Yaş ve Üzeri Star Wars Hayranı Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (139 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T152517.737

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Orijinal. Güvenle alabilirsiniz. Fiyat performans ürünü."

  • "Kaliteli ürün. 6 yaş üstü çocuklar için uygun . Parça sayısı da oldukça fazla."
Ürünü İncele

11. LEGO® Star Wars: Klon Savaşları Yoda’nın Jedi Starfighter’ı 75360-8 Yaş ve Üzeri Star Wars Hayranı Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (253 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T152730.411

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İndirim ile gayet uyguna aldım, güç sizinle olsun."

  • "Bu Starfighter'ı galiba seride çok az gördük. Clone Wars sezon 6'da falan hatırlıyorum. Çok karizmatik bir gemi. Ayrıca r2d2 arkalı önlü boyamaları çok güzel. Sırf onun için bile alınır."
Ürünü İncele

12. LEGO® Star Wars™ Boba Fett Robotu 75369-6 Yaş ve Üzeri Star Wars Hayranı Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (155 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T152936.476

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Küçük ama güzel bir set. Kutusu kargoda biraz ezilmiş ama çok da önemli değil. Oğlum boba fett istiyordu, çok sevdi."

  • "Harika ürün. LEGO kalitesi."
Ürünü İncele

13. LEGO Star Wars: Yeni Bir Umut Yavin 4 Asi Üssü 75365-8 Yaş ve Üzeri Star Wars Hayranı Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti (1067 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T153127.400

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Star Wars başlangıç için ideal set. Bir sürü figür var tavsiye ederim."

  • "Memnunum. Çok iyi geldi."
Ürünü İncele

14. LEGO® Star Wars™ 332. Ahsoka'nın Klon Trooper’ı Savaş Paketi 75359-6 Yaş ve Üzeri Star Wars Hayranı Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (108 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T160323.377

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kargo ve gönderim kaliteliydi. Teşekkürler."

  • "Paketlemeden kaynaklı kutu yamuk geldi. Üründe sorun yok, her zamanki LEGO kalitesi."
Ürünü İncele

15. LEGO® Star Wars™ Mandalorian Fang Fighter TIE Interceptor™'a Karşı 75348-9 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (957 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T160456.349

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Koleksiyonumun en hoş iki parçasını oluşturuyorlar."

  • "Çok güzel."
Ürünü İncele

16. LEGO® Star Wars™ Korsan Snub Fighter 75346-8 Yaş ve Üzeri için İnşa Edilebilen Starfighter İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (285 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T160550.401

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir lego. İlgisi olanlar için tavsiye ediyorum."

  • "LEGO kalitesi. Harika."
Ürünü İncele

17. LEGO® Star Wars™ Tenoo Jedi Temple™ 75358 Oyuncak Yapım Seti (124 Parça)

Adsız tasarım - 2024-08-27T160718.346

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yeğenim aldığımızdan beri elinden düşürmüyor, sürekli oyunlar kuruyor, çizgi filmde gördüğü şeyleri bu oyuncaklarla yapmaya çalışıyor. LEGO seti ve parçaları bizlere göre çok basit gözükebilir ama anladığım kadarıyla tam çizgi filmde gördüğü şeyler olduğu için çocuğun ilgisini çok çekiyor. Tavsiye ederim."

  • "5 yaş oğlum için aldım, bayıldı."
Ürünü İncele

Bu içerik 27 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

 Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

 Doğadaki her anınızı konforlu kılacak! Outdoor giyimde indirimler devam ediyor

Doğadaki her anınızı konforlu kılacak! Outdoor giyimde indirimler devam ediyor

 Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

 Yüksek kullanıcı memnuniyeti! Çok satan Cosori airfryer burada

Yüksek kullanıcı memnuniyeti! Çok satan Cosori airfryer burada

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
LEGO
İş birliği İçerikleri
Yüksek kullanıcı memnuniyeti! Çok satan Cosori airfryer burada

Yüksek kullanıcı memnuniyeti! Çok satan Cosori airfryer burada

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Doğadaki her anınızı konforlu kılacak! Outdoor giyimde indirimler devam ediyor

Doğadaki her anınızı konforlu kılacak! Outdoor giyimde indirimler devam ediyor

Çocuklu ve evcil hayvanlı ailelerin favorisi! Çok satanlarda zirvede...

Çocuklu ve evcil hayvanlı ailelerin favorisi! Çok satanlarda zirvede...

Tümünü Gör
Çocuklu ve evcil hayvanlı ailelerin favorisi! Çok satanlarda zirvede...

Çocuklu ve evcil hayvanlı ailelerin favorisi! Çok satanlarda zirvede...

Yaz sıcaklarına uygun makyaj ürünleri

Yaz sıcaklarına uygun makyaj ürünleri

Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Yüksek kalite, ekstra konfor, şık tasarım! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Yüksek kalite, ekstra konfor, şık tasarım! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın basit ama etkili yolu...

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın basit ama etkili yolu...

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İndirimdeki çantaları keşfedin

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İndirimdeki çantaları keşfedin

Tümünü Gör
Okula Dönüş Fırsatları başladı! İndirimdeki çantaları keşfedin

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İndirimdeki çantaları keşfedin

Seyahatlerin olmazsa olmazı 10 ürün

Seyahatlerin olmazsa olmazı 10 ürün

Müzik dinleme deneyiminizi en üst seviyeye taşıyacak kulaklıklar

Müzik dinleme deneyiminizi en üst seviyeye taşıyacak kulaklıklar

Hangi ünlülerin favorisi! Kim nasıl kombinlemiş? İşte detaylar!

Hangi ünlülerin favorisi! Kim nasıl kombinlemiş? İşte detaylar!

Ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak yenidoğan ürünleri

Ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak yenidoğan ürünleri

Bebeğinizin cildini tahriş etmeyecek en güvenilir ıslak mendiller

Bebeğinizin cildini tahriş etmeyecek en güvenilir ıslak mendiller

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yüksek kalite, ekstra konfor, şık tasarım! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Yüksek kalite, ekstra konfor, şık tasarım! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İndirimdeki çantaları keşfedin

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İndirimdeki çantaları keşfedin

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İşte kaçırmamanız gerekenler...

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İşte kaçırmamanız gerekenler...

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Tümünü Gör

Diğer Haberler

En çok tıklanan satış sitesini birebir kopyaladılar! İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Klima alamadı, bir de alay konusu oldu

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: En çok tıklanan satış sitesini birebir kopyaladılar

Aylık doz fiyatı 75 bin lira olan kanser ilacı artık ücretsiz

Emsal karar: 75 bin lira olan kanser ilacı ücretsiz

Karısını döverek öldürdü, oğluna 'anneni öldürdüm eve git' dedi! Günlerdir aranan cani yakalanınca da canıyla tehdit etti

Karısını döverek öldürdü, oğluna 'anneni öldürdüm eve git' dedi! Günlerdir aranan cani yakalanınca da canıyla tehdit etti

Evlilik programı bitti sosyal medyası kaldı… Sansasyonları bitmek bilmedi

Evlenmeleri de boşanmaları da olay oldu

CHP'de kurultay heyecanı! İmamoğlu'ndan iddialı çıkış: Bu iktidar hazırlığı

'Bu iktidar hazırlığı' diyerek duyurdu

Küçük çocuk elleri, kolları bağlı halde bulundu! Gaddar baba günlerce işkence edip o halde bırakmış

Küçük çocuğa günlerce süren işkence! Elleri, kolları bağlı halde bulundu

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.