A101'de 7100 TL indirimle satışa sunulan iPhone 15 Pro'yu sizin için inceledik

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101'in bu haftaki 29 Ağustos 2024 Perşembe tarihli A101 Aldın Aldın Kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda en çok dikkat çeken ürünlerden biri de iPhone 15 Pro (256 GB) oldu. A101 Aldın Aldın Kataloğu fırsatları kapsamında Apple'ın kendi sitesine kıyasla tam 7100 TL indirimde olan iPhone'un satış rekorları kıran 15 Pro modelini sizin için inceledik.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

29 Ağustos 2024 tarihli A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nu dün duyurmuştuk!

Katalogta en çok dikkat çeken ürünlerden biri de iPhone 15 Pro (256 GB) oldu!

A101'in bu haftaki Kataloğ'nu süsleyen iPhone 15 Pro'yu sizin için inceledik. Yeni bir cep telefonu almak istiyorsanız incelememize bakmadan geçmeyin. İşte detaylar!

Apple iPhone 15 Pro (256 GB) - Siyah Titanyum

Titanyum gövdesi, Eylem Düğmesi, USB-C portu ve A17 Pro çip gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Daha hafif ve dayanıklı titanyum gövde, telefonun şık görünümüne önemli bir katkı sağlarken, Eylem Düğmesi sayesinde kullanıcılar kişiselleştirilmiş kısayollar oluşturabiliyor. A17 Pro çip ile donatılan iPhone 15 Pro, en zorlu oyunları bile sorunsuz çalıştırabilirken, üçlü kamera sistemiyle de profesyonel seviyede fotoğraf ve video çekimleri yapmanıza olanak tanıyor. Eylem Düğmesi gibi yenilikçi özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştiren iPhone 15 Pro, suya ve toza dayanıklı yapısıyla da her türlü koşulda yanınızda. 120 Hz yenileme hızına sahip Super Retina XDR ekranı, canlı renkler ve akıcı bir kullanım sunarken, uzun pil ömrüyle de gün boyu kesintisiz bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. iPhone 15 Pro, hem tasarım hem de performans konusunda çıtayı yükselterek, akıllı telefon dünyasında yeni bir dönem başlatıyor. iPhone 15 Pro, hem günlük kullanım hem de profesyonel ihtiyaçlar için ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

"İphone 11'den geçiş yaptım. İphone 11'den daha hafif ve elde tutuşu daha rahat. Dynamic Island detayı telefonda sevdiğim bir başka özellik oldu. Arka kamerası da gayet iyi. Tüm detayları yakalayabiliyorsunuz."

"Net olarak şunu söyleyebilirim premium nedir diye soracak olursanız tam da budur diyebilirim. Kullanım kolaylıkları arayüzü bildiğiniz iPhone akıcılığı ve hissiyatını size her anlamda yaşatacaktır. Benim gibi estetiğe önem veren birisiyseniz sizi her anlamda memnun edecektir."

"Akıllı telefonların en iyilerinden biri olan ve telefon piyasasında her anlamda öncü olan iPhone’den bahsediyoruz; fazla söze gerek yok! Hiç şüphem yok iPhone 15 Pro modelini çok seveceksiniz."

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