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Cengiz Ünder attı, Marsilya kazandı!

01.11.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, Clermont deplasmanında Cengiz Ünder ile kazandı.

Cengiz Ünder attı, Marsilya kazandı!
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fransa Ligi'nde 12. hafta maçında Clermont ile Galatasaray'ın rakiplerinden Marsilya karşı karşıya geldi. Marsilya, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in golüyle kazandı.

Cengiz Ünder, karşılaşmanın 25. dakikasında attığı golle Marsilya'ya galibiyeti getirdi. 24 yaşındaki milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Marsilya'da çıkış yalayan Cengiz Ünder, 10. lig maçında, 4. golüne ulaştı.

Bu galibiyetin ardından Marsilya puanını 21'e yükseltti ve haftayı, lider Paris Saint Germain'in arkasında üçüncü sırada kapattı. Clermont ise 13 puanda kaldı.

Marsilya hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu ağırlayacak. Sonrasında ise ligde Metz'i ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder
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