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  4. Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı’da

Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı’da

İTALYA HABERLERİ  | 26.12.2019 21:35 | Son Güncelleme

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, yılbaşı tatilini geçirmek için Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan baba ocağına geldi.

Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı’da

Hemşehrileri ve akrabaları ile buluşan milli sporcu Cengiz Ünder, Sındırgı sokaklarından memleket hasretini gideriyor. Ünder’i gören hayranları da her fırsatta fotoğraf çektiriyor.

Sındırgı’nın adını dünyaya duyuran milli futbolcu Ünder’in en sevilen özelliği ise kişiliğinden ödün vermeyerek, geldiği yeri asla unutmaması. Bu yüzden Sındırgı halkı tarafından sevgi ile karşılan Ünder’e Roma’da en çok özlemini çektiği çay ikram edilince memnuniyetini dile getiriyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder roma Balıkesir Sındırgı

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