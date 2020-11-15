Cengiz Ünder cezalı duruma düştü

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında sahasında Rusya’yı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nda maç öncesinde Cengiz Ünder sarı kart sınırında bulunuyordu. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 58. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu, grubun son maçında deplasmanda oynanacak Macaristan mücadelesinde cezasından dolayı forma giyemeyecek.
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