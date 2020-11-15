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Cengiz Ünder cezalı duruma düştü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.11.2020 23:17 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Cengiz Ünder, Rusya maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Cengiz, Macaristan ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Cengiz Ünder cezalı duruma düştü

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında sahasında Rusya’yı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nda maç öncesinde Cengiz Ünder sarı kart sınırında bulunuyordu. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 58. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu, grubun son maçında deplasmanda oynanacak Macaristan mücadelesinde cezasından dolayı forma giyemeyecek.

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