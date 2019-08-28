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Cengiz Ünder'den Lazio derbisi yorumu

İTALYA HABERLERİ  | 28.08.2019 18:48 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli sporcu Cengiz Ünder, hafta sonu Lazio ile yapacakları derbiyi kazanmak istediklerini söyledi.

Cengiz Ünder'den Lazio derbisi yorumu

Cengiz Ünder, Lazio-Roma derbisiyle ilgili İtalyan SkySports kanalına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın, ligin ilk haftasında Genoa ile berabere kaldığı maçta ilk golü atarak büyük sükse yapan Cengiz, pazar günü Lazio ile oynayacakları derbi için, "Bu derbinin önemi herkes için açık, keza bizim için de öyle. Biz elimizden gelen en iyisini yapacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız, tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Derbinin bu kadar ilgi çekmesi normal. Çünkü aynı kentin iki takımı mücadele ediyor. Türkiye'de de İstanbul'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında benzer rekabet var. Herkes derbiyi kazanmak ister." ifadelerini kullandı.

Cengiz, yeni teknik direktörü Paulo Fonseca ile de iyi anlaştığını ve sahada birbirlerine daha yakın oynadıklarını dolayısıyla daha çok topla buluştuğunu söyledi.

Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun takımda kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz Ünder, Dzeko'ya gol attırmaya çalıştığını, onun da kendisine aynısını yaptığını belirtti.

Roma ile sözleşmesini yenilemesiyle ilgili Cengiz, "Bir hayalimi gerçekleştirdim. Roma'da oynuyorum. Burası benim hayallerimin takımı. Mutluyum." dedi.

Ligi, gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidecek bir yerde tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Cengiz, "Şampiyonlar Ligi'ne dönmemiz gerekiyor. Bu yıl başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Cengiz Ünder roma lazio serie a

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