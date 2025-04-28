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  4. Cengiz Ünder'e 2 dakika yetti! Herkes onu konuşuyor... Oyuna girer girmez yapacağını yaptı

Cengiz Ünder'e 2 dakika yetti! Herkes onu konuşuyor... Oyuna girer girmez yapacağını yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 13:50
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MLS Ligi'nin 10. haftasında Los Angeles FC sahasında St. Louis City'yi konuk etti. Cengiz Ünder'in sonradan dahil olduğu mücadelede milli futbolcu 68. dakikada oyuna dahil olurken performansıyla kendisine hayran bıraktı. İşte detaylar...

Cengiz Ünder'e 2 dakika yetti! Herkes onu konuşuyor... Oyuna girer girmez yapacağını yaptı

Los Angeles FC, ligin 10. hafta mücadelesinde sahasında St. Louis City'yi konuk etti.

Mücadelede yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 68'inci dakikada sahaya adım atarken performansıyla adeta karşılaşmanın kaderini değiştirdi.

2 DAKİKA YETTİ

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1-0 geride olan Los Angeles FC, Cengiz'in oyuna dahil olmasının ardından yalnızca iki dakika sonra milli yıldızın Bouanga'ya yaptığı asistle skoru eşitledi.

UZATMALARDA YİNE SAHNEDE...

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Karşılaşmanın son anlarında Los Angeles FC bir kez daha geri düşse de sahneye yine Cengiz Ünder çıktı... Uzatma dakikalarında 90+5'te Bouanga'ya ikinci asistini yapan Ünder, takımının sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmasını sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU ABD'LİLERDE

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Amerika macerasına Fenerbahçe'den kiralık olarak başlayan Cengiz Ünder, MLS'te şu ana kadar 7 maçta forma giydi. Bu süreçte bir gol ve iki asistlik skor katkısı veren Ünder, performansıyla Los Angeles FC'de kendine sağlam bir yer etmeye başladı.

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Cengiz Ünder Los Angeles FC son dakika
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