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Cengiz Ünder eski Fenerbahçeli ismin yanına gidiyor

İTALYA HABERLERİ  | 19.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

Serie A'da Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in geleceği belli oluyor. Roma'dan ayrılıp ayrılmayacağı kesinleşecek olan Cengiz Ünder'in durumunda gelişme var. Napoli ve Roma anlaşmaya vardı! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın da formasını giydiği Napoli'nin uzun süredir Cengiz Ünder'e olan ilgisi, nihayetinde gerçeğe dönüşüyor. Sakatlıkları sebebiyle Roma'da geçtiğimiz sezon Serie A'da 18 maçta forma giyen Cengiz Ünder 3 gol kaydetmişti.

Cengiz Ünder eski Fenerbahçeli ismin yanına gidiyor

Serie A ekiplerinden Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, son dönemde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle başkent ekibinde gözden düşmüştü. Kulüpteki geleceği belirsiz olan yetenekli oyuncunun kaderi ise belli oluyor.

YENİ TAKIM: NAPOLİ

Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli ve Roma, futbolcu takası + para konusunda anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre Arkadiusz Milik, Roma'ya giderken; Cengiz Ünder ise Napoli'ye gidecek. Ayrıca Roma, bu transfer için 15 milyon Euro ödeyecek.

23 yaşındaki milli futbolcunun, Napoli'yle olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Callejon'un yerini doldurması bekleniyor. Cengiz Ünder'in Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve teknik ekibin istediği tarzda bir kanat oyuncusu olduğu ve ona güvendikleri belirtildi.

(AJANSSPOR)

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