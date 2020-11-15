Cengiz Ünder: Türkiye'yi gururlandıracağım

A Milli Takımımızda Rusya ağlarını sarsan Cengiz Ünder, 3-2'lik galibiyetin sonrasında konuştu.
A Milli yıldız, "İlk maçta da bence elimizden kaçırdık Rusya'yı, bugün galip gelmeyi bildik, tarihimizde ilk defa Rusya karşısında galibiyet aldık. Gol anında çok düşünmedim, o pası bekliyordum, uzak direğe vuracağımı düşündüm, öyle vuruşlar yapmayı seviyorum. Şansım da yaver gitti, daha önce topum direkten dönmüştü, burada direk bana yardım etti ve gol oldu. Ben gol atmayı, asist yapmayı seven bir oyuncuyum. Umarım daha fazla gol atarım, daha fazla asist yaparım ve Leicester City'ye döndüğümde de ülkemi gururlandırırım." ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki Formula 1 organizasyonu için de konuşan Cengiz, "Formula'nın İstanbul'da olması ülkemiz açısından çok önemliydi. Ben Hamilton'ı tutuyordum aslında, sürpriz olmadı. 6. sırada başlamasına rağmen iyi bir yarış geçirdi, onu da tebrik ediyorum." dedi.
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