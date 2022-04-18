Cenk Eren sordu Demet Akalın hemen yanıt verdi! Cumhurbaşkanı'nın iftarında...

Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü isimlerle buluştu. Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer ve Alişan gibi ünlü isimler iftarda yer aldı.

Cenk Eren bu ünlülere seslenerek pandemi sürecinde alınan müzik yasağını hatırlattı. Cenk Eren paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

Davete katılan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma hemen yanıt vererek, "Bilgilendireyim... Elbette... Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim" dedi.

Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ifade eden Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey" dedi.



