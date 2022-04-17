Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftardan paylaştı! "Sevmek ayıp mı yahu!"

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Demet Akalın, Hülya Koçyiğit ve Bülent Ersoy gibi ünlü isimlerin katıldığı Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftarda Hakan Ural da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği Iftar programında yer alan Hakan Ural iftar sonrası bir paylaşım yaptı.

Hakan Ural Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la pozlarını Instagram'dan paylaşarak duygularını ifade etti.

Kanal D'de program yapan ve sık sık yorumlarıyla gündeme gelen Ural paylaşımında " Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan halkın oyları takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit mert vicdanlı cumhurbaşkanımız Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu" dedi.



