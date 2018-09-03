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Cenk Ergün Fortuna Sittard'a danışman oldu!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

Uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde görev yapan sportif direktör Cenk Ergün'ün yeni görevi belirlendi. Cenk Ergün, kulüp başkanlığını Işıtan Gün'ün yaptığı Fortuna Sittard'a danışman oldu.

Cenk Ergün Fortuna Sittard'a danışman oldu!

Uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde görev yapan sportif direktör Cenk Ergün'ün yeni görevi belli oldu.

Ergün, geçen sezon Hollanda'da şampiyonluk yayaşan kulüp başkanlığını Işıtan Gün'ün yaptığı Fortuna Sittard kulübün danışman oldu.

Sportif Direktörlük Görevini Mustafa Aztopal ve teknik direktörlük görevini ise Rene Eljer'in yaptığı Fortuna Sittard bu sezon sadece iki puan toplarken henüz galibiyetle tanışmadı. Ergün bugün Hollanda'ya gitti.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
cenk ergün Fortuna Sittard

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