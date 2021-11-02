Cenk Tosun, 7 ay sonra maç kadrosunda!

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığının ardından 7 ay sonra tekrar sahalara geri döndü.

Wolverhampton ile oynanan maçın kadrosun alınan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanmış ve sahalardan 7 ay uzak kalmıştı.

Mücadeleyi Wolves 2-1 kazanırken, Cenk Tosun Rafa Benitez tarafından sahaya sürülmedi.

Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, Ocak 2018'de 22.5 milyon euro karşılığı Beşiktaş'tan transfer olmuştu. Cenk Tosun, Premier Lig'de oynadığı 54 maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı.

