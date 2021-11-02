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Cenk Tosun, 7 ay sonra maç kadrosunda!

02.11.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun, 7 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi.

Cenk Tosun, 7 ay sonra maç kadrosunda!
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Everton
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Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığının ardından 7 ay sonra tekrar sahalara geri döndü.

Wolverhampton ile oynanan maçın kadrosun alınan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanmış ve sahalardan 7 ay uzak kalmıştı.

Mücadeleyi Wolves 2-1 kazanırken, Cenk Tosun Rafa Benitez tarafından sahaya sürülmedi.

Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, Ocak 2018'de 22.5 milyon euro karşılığı Beşiktaş'tan transfer olmuştu. Cenk Tosun, Premier Lig'de oynadığı 54 maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı.

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