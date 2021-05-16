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Cenk Tosun: Bu şampiyonluk bütün taraftarlarımıza gelsin

16.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, şampiyonluğu tüm siyah-beyazlı taraftarlara armağan etti.

Cenk Tosun: Bu şampiyonluk bütün taraftarlarımıza gelsin

Göztepe maçının ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "Çok mutluyuz. 42 maçlık büyük bir maratondu. Herkes çok yoruldu, fedakarlık yaptı ama buna değdi. Takım arkadaşlarımın emeğine, ayağına sağlık. Bu şampiyonluk siyah-beyaz aşkı olan bütün taraftarlarımıza gelsin. Doya doya yaşasınlar" dedi.

"TAKIM ŞAMPİYON OLSUN DA BİZ NEREDE İZLERİZ FARK ETMEZ"

Cezasından dolayı karşılaşmayı tribünden izleyemeyen Cenk Tosun, "Hop indim hop kalktım. Bir de cezam vardı son maçtan kalan. O yüzden burada takip etmek durumunda kaldım. Takım şampiyon olsun da biz nerede izleriz fark etmez" şeklinde konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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