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Cenk Tosun'dan gol sevinci açıklaması: Teşekkür için yaptım

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.01.2021 14:12 | Son Güncelleme

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun 357 gün sonra takımıyla gol sevinci yaşarken, golden sonra yaptığı kurt işareti İngiltere'de büyük tepkilere neden oldu. Milli golcü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada siyasi bir amaçla öyle bir işaret yapmadığını ve sadece teşekkür için ellerini havaya kaldırdığını belirtti.

Cenk Tosun'dan gol sevinci açıklaması: Teşekkür için yaptım

357 gün sonra gol sevinci yaşayan Cenk Tosun'un golden sonra yaptığı hareket İngiltere'de gündeme oturdu. Ülkücü işareti yapmakla suçlanan Tosun "Sevincimin siyasi anlamı yok" dedi.

İngiltere takımı Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun (29), 357 gün sonra gol sevinci yaşadı. Rotherham United'a attığı ikinci gol de VAR tarafından iptal edilen futbolcunun gol sonrası yaptığı el işareti ülkede karışıklığa sebep oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, kurt işareti yaptığı ifade edilen Tosun'un bir daha Everton forması giymemesi gerektiğini ifade ettiler.

"SADECE TEŞEKKÜR İÇİN ELLERİMİ HAVAYA KALDIRDIM"

Konu ile ilgili Liverpool Echo gazetesine konuşan milli futbolcu, "Kurt işareti yapmadım ve hatta Türkiye'de kurt işareti yapan bir grup olduğunu bile bilmiyorum. Sadece Allah'a teşekkür için ellerimi havaya kaldırdım" ifadelerini kullandı.

İnternet sitesi The Athletic, kulüp yetkililerinin Tosun'la konuştuğunu, futbolcunun yaptığı işarette herhangi bir siyasi anlam olmadığını ifade ettiğini bildirdi.

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