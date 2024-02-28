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Cenk Tosun'dan Konyaspor galibiyeti sonrası Galatasaray derbisi için açıklama!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.02.2024 23:17
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Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun hafta sonu oynanacak olan kritik Galatasaray derbisine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun, Türkiye Kupası'nda 2-0 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını söyleyen Cenk, "Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Derbiden önce bizim için önemliydi. Kupayı almayı amaçlıyorduk, o doğrultuda devam ediyoruz. Finale kalmak, kupayı kaldırmak istiyoruz" dedi.

"İNŞALLAH BİZ KAZANIRIZ"

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Galatasaray derbisi hakkında konuşan Cenk, "Hafta sonu önemli bir derbi var. Bu maçı çok çabuk unutup, o maça hazır olmak istiyoruz. Beşiktaş taraftarı zaten derbilerde gerekeni yapıyor. Bizi 90 dakika destekliyorlar. Ben yine yapacaklarını düşünüyorum. Onların desteğini bekliyoruz. İnşallah güzel bir maç bizi bekliyor. İnşallah maçtan sonra kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

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