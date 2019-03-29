Cenk Tosun ilk maçında giydiği Everton formasını Eskişehirspor'a gönderdi

İngiltere Premier Lig'de Everton'da oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, ilk maçında giydiği formayı imzalayıp, kulübe gelir sağlanması amacıyla Eskişehirspor'a gönderdi.
Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova'yı Yeni Eskişehir Stadı'nda 4-0 yendiği karşılaşmadan çok etkilendiğini belirtti.
Şimşek, "Milli maçtaki Eskişehir halkının büyük desteğinden etkilenen Cenk Tosun, Eskişehirspor'umuzun maddi anlamda sıkıntılar çektiğini duyunca Everton'daki ilk maçta giydiği formayı imzalamış ve kulübümüze en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istemiştir" ifadesini kullandı. (AA)
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