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Cenk, ''Tosun Paşa'' gibi geri döndü

07.04.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'a döndükten sonra Vodafone Park'ta ilk maçına çıkan Cenk Tosun, 3 yıl 4 ay sonra evinde ilk golünü attı.

Cenk, ''Tosun Paşa'' gibi geri döndü

Beşiktaş'ın devre arasında tekrar kadrosuna kattığı Cenk Tosun, 3 yıl 4 ay sonra Vodafone Park'ta siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı ve ilk golünü atmak için de çok beklemedi.

Koronavirüs testi negatife döndükten sonra kadroya alınan milli oyuncu, Alanyaspor karşısında 11. dakikada bir korner sonrasında ağları sarstı.

Süper Lig'de bu sezon 2. maçına çıkan Cenk Tosun, böylece 3 gole ulaştı.

VODAFONE PARK'IN EN GOLCÜSÜ

Cenk Tosun, 19 golle ilk maçın oynandığı 11 Nisan 2016'dan bu yana Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en fazla Süper Lig golü atan oyuncu konumunda.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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