Cenk Tosun, şampiyon olup Süper Lig'e çıkan Denizlispor'u kutladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto 1. Lig’i lider olarak tamamlayıp şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Denizlispor’un şampiyonluğunu kutladı.
Yeşil-siyahlı formayı giyip fotoğraf çektiren Tosun, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Şampiyon Denizlispor. Süper Lig’e hoş geldin Horoz” yazısıyla paylaştı. Paylaşımı Denizlisporlu binlerce taraftar beğenirken, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
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