Cenk Tosun’un sakatlandığı zemin incelendi: Yemyeşil, sünger gibi zemin

Süper Lig'in lideri Beşiktaş dün BB Erzurumspor ile Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Cenk Tosun'un sahalardan 6 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Cenk'in sakatlığı sonrası başta Beşiktaşlı futbolcular ve yöneticiler olmak üzere birçok kişi tarafından Kazım Karabekir Stadyumu’nun zemini eleştirildi. Bunun üzerine Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve beraberindeki heyet tarafından Cenk'in sakatlandığı nokta ve stadyum zemini incelendi.

İncelemeler üzerine açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, eleştirilerin haksız olduğunu ifade ederek, “Öncelikle talihsiz bir şekilde sakatlık geçiren Beşiktaşlı futbolcu ve milli gururumuz Cenk Tosun'a geçmiş olsun diyorum. Burası alttan ve üstten ısıtmalı, yılın 12 ayı yeşil olarak Erzurumspor kulübüne hizmet veren stadyumdur. Dün yaşanan olayda stadın zemininde aksaklıklar olduğu ve zeminin kötü olduğu ile ilgili bazı medya organlarında ilimize karşı, stadımıza karşı eleştiriler oldu. Bundan 1 ay önce yine aynı şekilde burayla ilgili olumlu görüşler sunulmuştu. Aynı anda iki düşünce olmaz ya olumludur ya olumsuz” dedi.