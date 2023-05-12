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Cenk Tosun ve Aboubakar iddiaya girdi! Kaybeden oyuncu, kazanan oyuncuya...

12.05.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından küllerinden yeniden doğan Cenk Tosun, Aboubakar ile iddiaya girdi. Neredeyse her maçta gol atma başarısı gösteren ikilinin performansı taraflı tarafsız herkes tarafından beğeni topladı.

Cenk Tosun ve Aboubakar iddiaya girdi! Kaybeden oyuncu, kazanan oyuncuya...
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın golcüleri Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun iddiaya girdi. Aboubakar'ın 10, Cenk Tosun'un 13 gol attığı sezonda ikilinin antrenman sonrası yaptığı konuşma ortaya çıktı.

KAYBEDEN PARFÜM HEDİYE EDECEK

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Neredeyse her maç gol atan bu ikili, kendi arasında iddiaya girdi. Sezonun sonuna kadar en çok gol atan futbolcu iddiayı kazanacak. Kaybeden kişi ise daha çok gol atan isme özel üretim bir parfüm hediye edecek.

TESİSLERDE ARKADAŞLIK RÜZGARI

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Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından Beşiktaş'taki arkadaşlık yeniden üst düzeye çıktı. Antrenman sonrası bile tesislerde kalan oyuncular birbirleriyle sohbet edip ekstra çalışmalar yapıyor.


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