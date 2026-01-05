SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Cenk Tosun ve Necip Uysal'a Süper Lig'den sürpriz teklif!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun ile Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Necip Uysal hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Cenk Tosun ve Necip Uysal'a Süper Lig'den sürpriz teklif!
Burak Kavuncu
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de zor günler geçiren Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçeli Cenk Tosun ve Beşiktaşlı Necip Uysal'a teklif gitti. İki oyuncu da takımlarında kadroda kendilerine yer bulamazken, Beşiktaşlı Necip'ten Karagümrük'e yanıt gecikmedi.

NECİP UYSAL'DAN CEVAP GELDİ!

Cenk Tosun ve Necip Uysal a Süper Lig den sürpriz teklif! 1

Gazeteci Salim Manav'ın haberine göre; Necip Uysal "Transfer teklifi için teşekkür ederim ancak ben futbolu Beşiktaş forması altında bırakacağım" diyerek teklifi kabul etmedi.

CENK TOSUN DÜŞÜNMEK İSTEDİ...

Cenk Tosun ve Necip Uysal a Süper Lig den sürpriz teklif! 2

Aynı zamanda Karagümrük yönetimi, Cenk Tosun’a resmi teklifini iletti. Takımında kadro dışı durumda olan Tosun, teklifi düşünmek için süre istedi.

4 OYUNCUSUYLA VEDALAŞTI

Cenk Tosun ve Necip Uysal a Süper Lig den sürpriz teklif! 3

Öte yandan ligde kötü günler geçiren Fatih Karagümrük kadrosundaki bir çok isimle yollarını ayırdı. Karagümrük; Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde...

"Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran'dan Süper Kupa mesajı! Hedefini açıkladıSadettin Saran'dan Süper Kupa mesajı! Hedefini açıkladı
Ronaldo paraya kıydı, "Saray"ını tamamladı! Görenlerin dili tutuldu: Evinin içinde su altı yolu bile varRonaldo paraya kıydı, "Saray"ını tamamladı! Görenlerin dili tutuldu: Evinin içinde su altı yolu bile var
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Necip Uysal Cenk Tosun son dakika beşiktaş fenerbahçe karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.