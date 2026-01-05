Cenk Tosun ve Necip Uysal'a Süper Lig'den sürpriz teklif!

Süper Lig'de zor günler geçiren Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçeli Cenk Tosun ve Beşiktaşlı Necip Uysal'a teklif gitti. İki oyuncu da takımlarında kadroda kendilerine yer bulamazken, Beşiktaşlı Necip'ten Karagümrük'e yanıt gecikmedi.

NECİP UYSAL'DAN CEVAP GELDİ!

Gazeteci Salim Manav'ın haberine göre; Necip Uysal "Transfer teklifi için teşekkür ederim ancak ben futbolu Beşiktaş forması altında bırakacağım" diyerek teklifi kabul etmedi.

CENK TOSUN DÜŞÜNMEK İSTEDİ...

Aynı zamanda Karagümrük yönetimi, Cenk Tosun’a resmi teklifini iletti. Takımında kadro dışı durumda olan Tosun, teklifi düşünmek için süre istedi.

4 OYUNCUSUYLA VEDALAŞTI

Öte yandan ligde kötü günler geçiren Fatih Karagümrük kadrosundaki bir çok isimle yollarını ayırdı. Karagümrük; Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde...

"Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."