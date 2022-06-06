Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy değişimiyle şoke etti! Nişanlanarak ilk adımı attı...

Cennet Mahallesi dizisinin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy şimdilerde kocaman bir kız oldu. Değişimiyle görenleri adeta şoke eden Belemir Temizsoy, en son Youtube'da çektiği videolarla gündeme gelmişti. Kendine ait bir kanalı olan Belemir Temizsoy, Cennet Mahallesi'nde Aliş karakterini canlandıran Seyit Karabulut ile buluşmuş ve ikilinin yıllar sonraki halleri gündem olmuştu.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Belemir Temizsoy, Youtube'da çektiği videolarla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Cennet Mahallesi'nden sonra kendisini Youtuber olmaya adayan ve farklı farklı videolar çeken Belemir Temizsoy en son rol arkadaşi Seyit Karabulut ile buluşmuştu.

Cennet Mahallesi dizisinde Aliş karakterini canlandıran rol arkadaşıyla buluşan ve keyifli bir videoya imza atan Belemir Temizsoy'un yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamamıştı.

EN SON HALİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncunun son halini görenlerin dudakları uçukladı.

Resmen bambaşka bir insana dönüşen Belemir Temizsoy değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi.

EVLİLİK İÇİN İLK ADIMI ATTI

Kocaman bir kız olan Belemir Temizsoy şimdilerde bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla nişanlanarak, evlilik için ilk adımını attı.

İşte Belemir Temizsoy'un nişan paylaşımları;





