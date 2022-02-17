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  4. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

17.02.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi, yayınlandığı dönem seyirciyi ekrana kilitliyordu. Cennet Mahallesi'nin yönetmenliğini Serdar Akar, senaristliğini Resul Ertaş üstleniyordu. Dizide hayat verdiği 'Ayşe' karakteriyle akıllara kazınan Belemir Temizsoy, son haliyle görenleri şaşırttı. Belemir Temizsoy, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde Pembe'nin küçük kızı Ayşe'yi canlandıran çocuk oyuncu Belemir Temizsoy, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Güzelliğiyle büyüleyen Belemir Temizsoy, şimdilerde evlilik hazırlıkları yapıyor.

YouTube'da hayatına dair anları paylaşan Belemir Temizsoy'un, 40 binden fazla abonesi bulunuyor.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Belemir Temizsoy, Cennet Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Seyit Karabulut ile sık sık bir araya geliyor.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Belemir Temizsoy, geçtiğimiz günlerde sevgilisinden evlilik teklifi aldığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Yakın zamanda nikah masasına oturacak olan Belemir Temizsoy, sosyal medyada da epey aktif.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Bir dönemin çocuk yıldızının Instagram'da 180 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

İşte Belemir Temizsoy'un Instagram pozları...

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor


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