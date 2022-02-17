Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy koca kız oldu! Gelin olmuş gidiyor

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde Pembe'nin küçük kızı Ayşe'yi canlandıran çocuk oyuncu Belemir Temizsoy, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Güzelliğiyle büyüleyen Belemir Temizsoy, şimdilerde evlilik hazırlıkları yapıyor.
YouTube'da hayatına dair anları paylaşan Belemir Temizsoy'un, 40 binden fazla abonesi bulunuyor.
Belemir Temizsoy, Cennet Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Seyit Karabulut ile sık sık bir araya geliyor.
Belemir Temizsoy, geçtiğimiz günlerde sevgilisinden evlilik teklifi aldığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.
Yakın zamanda nikah masasına oturacak olan Belemir Temizsoy, sosyal medyada da epey aktif.
Bir dönemin çocuk yıldızının Instagram'da 180 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
İşte Belemir Temizsoy'un Instagram pozları...
Okuyucu Yorumları 0 yorum