Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy şimdilerde çok güzel bir genç kadın oldu! İşte son hali

Bir dönem Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Cennet Mahallesi, eski bölümleriyle TV'de yer bulmaya devam ediyor. İnternetten pek çok kişi eski bölümleri izleyip, neşe buluyor. Dizinin çocuk oyuncularından Pembe’nin kızı Ayşe’yi canlandıran Belemir Temizsoy, şimdilerde çok güzel bir genç kadın oldu. İşte Belemir Temizsoy’un son hali...

CENNET MAHALLESİ’NİN AYŞE’Sİ BELEMİR TEMİZSOY’UN SON HALİ

Başarılı çocuk oyuncular arasına adını yazdıran Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, şimdilerde büyüdü ve çok güzel bir genç kadın oldu. 25 yaşına giren Temizsoy, TV ekranlarında görünmese de YouTube’da çektiği videolarla Youtuber olma yolunda ilerliyor. İşte Belemir Temizsoy’un son hali…

CENNET MAHALLESİ’NİN AYŞE’Sİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle romantik fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafını görenler, Cennet Mahallesi’ndeki rol arkadaşı Aliş’e gönderme yaparak “çok üzelecek” demeden edemedi. İşte Belemir Temizsoy ve sevgilisi…

BELEMİR TEMİZSOY KİMDİR?

Belemir Temizsoy, 1996 Yılı İstanbul doğumludur. Küçük yaşta Çiçek Taksi dizisinde 3 sezon çocuk oyuncu olarak yer almıştır. 25 yaşındaki Temizsoy'u daha çok Cennet Mahallesi'nde Pembe'nin kızı (Ayşe) olarak beş sezon boyunca aldığı rolden tanıyoruz.

Belemir Temizsoy, Beyoğlu Belediye Tiyatro'sunda da bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından, ayrıca tiyatronun duayen isimlerinden olan Müjdat Gezen'in önerisiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro ve Bale eğitimi görmüştür. Temizsoy, aynı zamanda Belemirce adında bir YouTube kanalı olan ve düzenli olarak videolar paylaşan Temizsoy'un kanalında 34 bin abonesi bulunuyor. Aynı zamanda Temizsoy Paramedik bölümü mezunu ve şu anda özel bir şirkette iş yeri hemşireliği yapıyor. Ünlü ismin evli olmadığı biliniyor. Temizsoy, Cennet Mahallesi dizisinden önce ise 5 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol almıştı. Instagram'da da oldukça aktif olan Temizsoy'un Instagram hesabında 333 bin takipçisi bulunuyor.





