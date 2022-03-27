MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sını tanımak imkansız! Levent Tülek bakın nasıl değişmiş

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sını tanımak imkansız! Levent Tülek bakın nasıl değişmiş

27.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde Organizatör Rıza rolüne hayat veren Levent Tülek yıllar içinde adeta başka biri oldu. Levent Tülek'in son halini görenler tanıyamadı.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sını tanımak imkansız! Levent Tülek bakın nasıl değişmiş

Levent Tülek, Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olan Cennet Mahallesinde Çağla Şikel, Alişan, Müjdat Gezen, Melek Baykal gibi isimlerle beraber rol aldı. Dizide sempatik tavırlarıyla akıllara kazınan Levent Tülek'in son halini görenler şoke oldu.

LEVENT TÜLEK'İN SON HALİNİ KİMSE TANIYAMADI

Unutulmaz dizilerden biri olan Cennet Mahallesi 119 bölüm sürdü. Cennet Mahallesi dizisi, oyuncuları ve eğlenceli konusuyla seyircileri aklına kazındı.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sını tanımak imkansız! Levent Tülek bakın nasıl değişmiş

Dizide Organizatör Rıza rolüne hayat veren Levent Tülek, dizide baştan sona kadar yer aldı.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sını tanımak imkansız! Levent Tülek bakın nasıl değişmiş

Sempatik tavırları, takım elbisesi ve bıyığıyla seyircilerin aklına kazına Organizatör Rıza, yıllar içinde adeta başka biri oldu.
Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sını tanımak imkansız! Levent Tülek bakın nasıl değişmiş

Söz konusu role hayat veren Levent Tülek'i kimse tanıyamadı.
Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sını tanımak imkansız! Levent Tülek bakın nasıl değişmiş

57 yaşındaki Levent Tülek Deli Deli Olma, Pamuk Prenses 2, Dudullu Postası gibi projelerde de yer aldı.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sını tanımak imkansız! Levent Tülek bakın nasıl değişmiş

Dizi ve filmin yanında tiyatro tecrübesi de bulunuyor.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sını tanımak imkansız! Levent Tülek bakın nasıl değişmiş

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinliği görünce dayanamadı! Bomba yorumGelinliği görünce dayanamadı! Bomba yorum
'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever'e Sinem Kobal kayıtsız kalmadı'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever'e Sinem Kobal kayıtsız kalmadı
Bir kase çorbanın fiyatını görünce şoke olduBir kase çorbanın fiyatını görünce şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor

Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor

Gelinliği görünce dayanamadı! Bomba yorum

Gelinliği görünce dayanamadı! Bomba yorum

Kenan Işık itirafı! Son durumuyla ilgili bakın ne dedi

Kenan Işık itirafı! Son durumuyla ilgili bakın ne dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.