Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sını tanımak imkansız! Levent Tülek bakın nasıl değişmiş

Levent Tülek, Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olan Cennet Mahallesinde Çağla Şikel, Alişan, Müjdat Gezen, Melek Baykal gibi isimlerle beraber rol aldı. Dizide sempatik tavırlarıyla akıllara kazınan Levent Tülek'in son halini görenler şoke oldu.

LEVENT TÜLEK'İN SON HALİNİ KİMSE TANIYAMADI

Unutulmaz dizilerden biri olan Cennet Mahallesi 119 bölüm sürdü. Cennet Mahallesi dizisi, oyuncuları ve eğlenceli konusuyla seyircileri aklına kazındı.

Dizide Organizatör Rıza rolüne hayat veren Levent Tülek, dizide baştan sona kadar yer aldı.

Sempatik tavırları, takım elbisesi ve bıyığıyla seyircilerin aklına kazına Organizatör Rıza, yıllar içinde adeta başka biri oldu.



Söz konusu role hayat veren Levent Tülek'i kimse tanıyamadı.



57 yaşındaki Levent Tülek Deli Deli Olma, Pamuk Prenses 2, Dudullu Postası gibi projelerde de yer aldı.

Dizi ve filmin yanında tiyatro tecrübesi de bulunuyor.





