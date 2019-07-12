Çentiksiz iPhone modeli bu yıl gelmeyecek

Apple, 999 dolarlık iPhone X modeli ile birlikte çentik furyasını resmen başlatmıştı. iPhone Xs ve iPhone Xr modellerinde de çentiğe yer veren Apple, bir anda rakiplerinin gerisin kalmıştı. Çinli rakiplerinin çentiği 1 yıl kullanıp daha sonra alternatif yollar üretmesine seyirci kalan Apple, bu yılda da milyarlık telefonlarını çentikli olarak satışa sunacak.

iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerine de çentik koyacak olan Apple’ın, çentiksiz modellerini 2020 yılında anca satışa sunacağı iddia edildi. App Store’daki uygulamalarını çentikli tasarım için geliştirmeye yönelten Apple, geliştiricileri mağdur etmemek için bir yıl daha çentiğe yer verecek.

Apple’ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive’ın görevi bırakmasının ilk etkileri 2020 yılında hissedilecek gibi görünüyor. Belirli bir kalıbın dışına çıkmakta güçlük çeken Apple, Jony Ive yerine alacağı tasarımcı ile yeni denizlere yelken açabilir. Bakalım Apple, ilerleyen yıllarda yine sektöre yön verecek tasarımlar ile karşımıza çıkabilecek mi?

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