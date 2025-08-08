Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

CEO'ya kesik domuz başı gönderdiler! Tehdit mektubu eklediler: "Domuzlar semirir, obur olanları kesilir"

ABD'de faaliyet gösteren bir yapay zeka şirketinin CEO'suna içinde kanlı domuz kafasının da olduğu bir paket gönderildi.

CEO'ya kesik domuz başı gönderdiler! Tehdit mektubu eklediler: "Domuzlar semirir, obur olanları kesilir"

ABD'de Las Vegas merkezli yapay zeka girişimi Agrippa'nın CEO'su olan 30 yaşındaki Blake Owens'ın evine gelen karton kutunun içinden kanlarla kaplı domuz kafası ve tehdit mektubu çıktı.

CEO ya kesik domuz başı gönderdiler! Tehdit mektubu eklediler: "Domuzlar semirir, obur olanları kesilir" 1

"AÇGÖZLÜ OLMA"

Owens'a gönderilen mektupta CEO'ya "Clark kent taklitçisi" dendi. Marcus'un videosuyla ilgili olarak "Yapay zeka komisyonculuğu asla değiştiremez" mesajının verildiği mektupta gayrimenkulün komisyoncular tarafından inşa edildiği vurgusu yapıldı.

Mektupta ayrıca Owens "Açgözlü olma, çünkü domuzlar semirir, obur olanları kesilir" ifadeleriyle tehdit edildi.

CEO ya kesik domuz başı gönderdiler! Tehdit mektubu eklediler: "Domuzlar semirir, obur olanları kesilir" 2

Çok ciddiye almadığını ifade eden Owens, kesik domuz başını gönderen kişiye zeytin dalı uzatan Owens, söz konusu kişiyle yüz yüze ya da e-posta aracılığıyla konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Et yiyen bakteri" alarmı: 9 kişi öldü "Et yiyen bakteri" alarmı: 9 kişi öldü
Daha önce böylesi görülmedi! Hamile kaldı, tanınmayacak hale geldi! Daha önce böylesi görülmedi! Hamile kaldı, tanınmayacak hale geldi!

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor

Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor

Daha önce böylesi görülmedi! Hamile kaldı, tanınmayacak hale geldi!

Daha önce böylesi görülmedi! Hamile kaldı, tanınmayacak hale geldi!

Kocasını metresiyle yakaladı, 4. kattan atladı! Korkunç anlar kamerada...

Kocasını metresiyle yakaladı, 4. kattan atladı! Korkunç anlar kamerada...

Tam 20 yıldır bekliyordu, sonunda oldu!

Tam 20 yıldır bekliyordu, sonunda oldu!

CEO'ya kesik domuz başı gönderdiler!

CEO'ya kesik domuz başı gönderdiler!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.