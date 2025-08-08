CEO'ya kesik domuz başı gönderdiler! Tehdit mektubu eklediler: "Domuzlar semirir, obur olanları kesilir"

ABD'de Las Vegas merkezli yapay zeka girişimi Agrippa'nın CEO'su olan 30 yaşındaki Blake Owens'ın evine gelen karton kutunun içinden kanlarla kaplı domuz kafası ve tehdit mektubu çıktı.

"AÇGÖZLÜ OLMA"

Owens'a gönderilen mektupta CEO'ya "Clark kent taklitçisi" dendi. Marcus'un videosuyla ilgili olarak "Yapay zeka komisyonculuğu asla değiştiremez" mesajının verildiği mektupta gayrimenkulün komisyoncular tarafından inşa edildiği vurgusu yapıldı.

Mektupta ayrıca Owens "Açgözlü olma, çünkü domuzlar semirir, obur olanları kesilir" ifadeleriyle tehdit edildi.

Çok ciddiye almadığını ifade eden Owens, kesik domuz başını gönderen kişiye zeytin dalı uzatan Owens, söz konusu kişiyle yüz yüze ya da e-posta aracılığıyla konuşmaya hazır olduğunu söyledi.