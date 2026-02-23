Yapay zeka tarafından 'hırsız' bellendi! Marketten yaka paça kovuldu

İngiltere’de bir mağazada yaşanan olay teknoloji tartışmasını yeniden alevlendirdi. 67 yaşındaki emekli bir dede, yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemi yüzünden hırsız sanılarak dükkândan çıkarıldı. Masum olduğunu söyleyen adamın yaşadığı utanç ve çaresizlik gündem oldu.

ALIŞVERİŞE GİTTİ, “ŞÜPHELİ” DİYE UYARI GELDİ

Olay, İngiltere’nin Chester kentindeki Home Bargains mağazasında yaşandı. 67 yaşındaki Ian Clayton, alışveriş yaptığı sırada yüz tanıma sistemi tarafından “şüpheli kişi” olarak işaretlendi.

Mağazada kullanılan sistemin, güvenlik şirketi Facewatch tarafından sağlandığı öğrenildi. Sistem; ürünlerin çantalara konulması gibi hareketleri algılıyor ve çalışanlara anlık uyarı gönderiyor.

Ancak Clayton’ın hiçbir hırsızlık yapmadığı ortaya çıktı.

“HERKESİN İÇİNDE KOVULDUM”

Yaşadığı anları anlatan Clayton, mağaza çalışanlarının kendisinden dükkânı terk etmesini istediğini ve o an utanç duyduğunu açıkladı.

Clayton, güvenlik şirketiyle iletişime geçtiğinde kendisine, sistemde “ürünleri çantaya koyarak çaldığına” dair bir kayıt bulunduğu iletildi. Ancak şirket daha sonra görüntünün sistemden kalıcı olarak silindiğini açıkladı.

ŞİRKET HATA OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Facewatch, yaptığı açıklamada Clayton’ın sistemde yer almaması gerektiğini kabul etti ve kaydın tamamen kaldırıldığını duyurdu. Olayın detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

Grubun yöneticisi Silkie Carlo, özel şirketlerin yapay zekâ sistemleriyle insanları fişlemesinin ciddi riskler taşıdığını savundu.

Geçtiğimiz aylarda benzer şekilde bazı vatandaşların da yanlışlıkla “hırsız” olarak işaretlendiği ve mağazalardan çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.