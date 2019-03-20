Cep telefonunuzda bu ayar açık görünüyorsa dikkat! Kapatın...

rsrp0'ın karşısındaki değere dikkat! -40 ile -80 arasındaki değerler, sinyal gücünüzün çok iyi olduğu anlamına geliyor; bir başka deyişle sayı sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar iyi. -110'un altına düşmeniz halinde sinyal gücü oldukça düşük demektir.

Karşınıza çeşitli numaraların olduğu bir ekran görüntüsü var.

Ardından gelen ekran ise böyle...

Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz.

Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle...

Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak iPhone kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak!

Tüm bu seçenekleri kapatabilirsiniz. Artık telefonunuz daha hızlı olacak. Ancak durun, daha bitmedi!

Karşımıza böyle bir ayar menüsü gelecek.

Daha sonra tekrar Ayarlar'a girip iTunes ve App Store seçeneğine dokunun.

Burada ayarınızın nasıl göründüğüne bakın.

Şimdi de Açık yazan bu kısma dokunun.

Karşınıza böyle bir ekran gelecek.

Daha sonra da Arka Planda Uygulama Yenile seçeneğine girin.

Yani telefonunuzun gerçekte ne kadar çekip çekmediğini bu ayardan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama durun, daha bitmedi! Telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye...

Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.

Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin.

Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak!





