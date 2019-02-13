Cerebral Palsy’li çocuklarda cerrahi sonrası neler yapılmalıdır?

Cerebral Palsy’de ameliyat sonrası uygulamalar ameliyatın bölgesine, büyüklüğüne ve tekniğine göre değişiklikler gösterebiliyor. Ameliyat olan Cerebral Palsy’li çocuğun ayağa kalkması ve ameliyatlı bölgeye ne kadar yük verilmesi gerektiği doktoru tarafından belirleniyor.Özellikle yumuşak doku ameliyatlarından sonra Cerebral Palsy’li çocuk, alçı veya ortez ile ilk gün ayağa kaldırılabiliyor.

AMELİYAT ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YOĞUN FİZYOTERAPİ ÖNEMLİ

Cerebral Palsy Türkiye- Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fizyoterapist Turgay Arık “Ameliyat öncesinde ilgili ameliyat bölgesi ve çevresindeki kaslar yoğun fizyoterapi ile güçlendirilerek, ameliyat sonrası operasyon bölgesinde oluşacak kas kuvveti kayıpları en az düzeye indiriliyor. Buna bağlı olarak cerrahi öncesi, ilgili bölgeye özel yoğun fizyoterapi uygulamaları büyük önem kazanıyor.” dedi.

CERRAHİ SONRASI FİZYOTERAPİNİN ÖNEMİ

Cerebral Palsy’li çocuklar, diğer çocuklara göre daha fazla ilgi ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Özellikle cerrahi operasyon öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi ve uygulanması gereken birçok konu önem kazanıyor. Bunun için Cerebral Palsy’li çocuklarda ameliyat sonrası ilk gün fizyoterapiye başlanması gerekiyor.