Çerkeş'te meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çerkeş ilçesinde dün art arda meydana gelen depremlerin ardından Hacılar, Güzelyurt, Karamustafa köylerinde AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bölgede vatandaşlar tedirgin olmamaları noktasında uyarılırken, bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetiyle güvenlik kamerası sallanırken, vatandaşlar korkuyla dışarı çıkıyor.
Kaynak: İHA
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