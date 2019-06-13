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Çernobil dizisi için flaş başvuru: Yasaklansın

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KÜLTÜR SANAT  | 13.06.2019 22:58 | Son Güncelleme

Rusya Komünist Partisi Sovyetler Birliği döneminde yaşanan nükleer felaketi konu alan Çernobil dizisinin Rusya’da yasaklanmasını talep etti.

Çernobil dizisi için flaş başvuru: Yasaklansın

Rusya Komünist Partisi, Rusya Federasyonu Bilgi, Teknoloji ve Bilişim Ofisine (Roskomnadzor) yaptığı resmi başvuru ile tüm dünyada büyük yankı uyandıran ‘Çernobil’ dizisinin Rusya’da yasaklanmasını istedi. Batılı ülkelerin diziyi Rusya’ya karşı kara propaganda yürütmek için kullandığını ileri süren Rusya Komünist Partisi İcra Kurulu Başkanı Sergey Malinkoviç dizi ile ilgili Federasyonu Bilgi, Teknoloji ve Bilişim Ofisine (Roskomnadzor) başvuru yapıldığını açıkladı.

BAŞVURU YAPTIKLARINI DUYURDU

Dizinin baştan aşağıya Sovyetler Birliği ile ilgili kara propagandayla dolu olduğunu savunan Malinkoviç, “Çernobil faciası bir gerçek. Fakat HBO kanalı bu felaketi ideolojik hedef haline getirdi” dedi.
Dizide bahsi geçen birçok durumun yalan olduğunu söyleyen Malinkoviç, dizi detaylarındaki kronolojinin, bilgilerin ve hikayenin bütününün uydurma olduğunu iddia etti. Malinkoviç Çernobil dizisinin Rusya’da yasaklanması ve dizinin yapımcıları ile ilgili başvuru yaptıklarını duyurdu.

26 Nisan 1986 yılında Ukrayna’ya bağlı Çernobil kentinde bulunan nükleer santralde büyük bir patlama meydana gelmiş ve bu kazanın ağır sonuçları sadece Ukrayna, Belarus ve Rusya’yı değil, Doğu Avrupa, Karadeniz ve Türkiye gibi birçok ülkede hissedilmişti. (İHA)

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