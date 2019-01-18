Cerrah baba oğluna meyvelerle nasıl ameliyat yapıldığını anlattı

Meyvelere yaptığı ameliyatı kayda alan baba, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle kısa sürede dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi. İlgi çeken görüntüler arasında en çok öne çıkansa cerrah babanın muza yaptığı uygulama oldu.

Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan bir cerrah, bir ameliyatın temel özelliklerini oğluna öğretmek için meyveler üzerinde ameliyatlar gerçekleştirdi.

Meyveler üzerinde gerçekleştirdiği bu ameliyatları kayda alan cerrah baba, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, büyük ilgi çekti.

Paylaşılan görüntülerde, cerrah olan baba bir yandan meyveler üzerinde ameliyat prosedürlerini anlatırken; bir yandan da bunları uyguluyor. Ameliyatı gerçekleştiren adam ardından, dikiş atıyor.