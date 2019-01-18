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Cerrah baba oğluna meyvelerle nasıl ameliyat yapıldığını anlattı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 18.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

Çin'deki Heilongjiang eyaletinde yaşayan bir cerrah, oğluna ameliyatın nasıl yapıldığını anlatmak için oldukça ilginç bir yönteme başvurdu. Ameliyatın temel özelliklerini oğluna öğretmen için meyvelerden yardım alan cerrah baba, yaptığı uygulamalarla oğluna işini anlattı.

Meyvelere yaptığı ameliyatı kayda alan baba, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle kısa sürede dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi. İlgi çeken görüntüler arasında en çok öne çıkansa cerrah babanın muza yaptığı uygulama oldu.

Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan bir cerrah, bir ameliyatın temel özelliklerini oğluna öğretmek için meyveler üzerinde ameliyatlar gerçekleştirdi.
Meyveler üzerinde gerçekleştirdiği bu ameliyatları kayda alan cerrah baba, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, büyük ilgi çekti.
Paylaşılan görüntülerde, cerrah olan baba bir yandan meyveler üzerinde ameliyat prosedürlerini anlatırken; bir yandan da bunları uyguluyor. Ameliyatı gerçekleştiren adam ardından, dikiş atıyor.
Meyvelerin içini açıp inceleme yapan babanın paylaştığı görüntüler binlerce beğeni aldı.
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çin ameliyat Meyve

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