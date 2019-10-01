Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da yavrusu ile birlikte ilerleyen dev balina görüntülendi. Tekneyle denize açılan vatandaşlar, balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balinaların görüntüleri, olaya şahit olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Söz konusu ilginç olay, tanınmış bir gazeteci tarafından da bugün bir köşe yazısına konu edildi.
Öte yandan daha önce Kıbrıs ve Muğla Fethiye açıklarında kimi zaman sürü halinde yüzden balinalar amatör balıkçılar tarafından görüntülenmişti.
Kaynak: İHA
Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...
Yer: Denizli! Tam 1800 yıl önce depreme karşı kullanmışlar
Araçları park edecek yer bulamadılar! Akın akın oraya gidiyorlar
Hattuşa'nın en gizemli noktası!
Dikkat! Gençlerde de yaygınlaşıyor, korunmak içinse...
Her yaşta ortaya çıkıyor! Sebebi bakın neymiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum