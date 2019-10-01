Mynet Trend

Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 01.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

İzmir Alaçatı'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, açıklarda balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkına döndü.

Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da yavrusu ile birlikte ilerleyen dev balina görüntülendi. Tekneyle denize açılan vatandaşlar, balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balinaların görüntüleri, olaya şahit olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Söz konusu ilginç olay, tanınmış bir gazeteci tarafından da bugün bir köşe yazısına konu edildi.

Öte yandan daha önce Kıbrıs ve Muğla Fethiye açıklarında kimi zaman sürü halinde yüzden balinalar amatör balıkçılar tarafından görüntülenmişti.

Kaynak: İHA

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Dehşet görüntüleri! İlk önce vurdular sonra darp ettilerDehşet görüntüleri! İlk önce vurdular sonra darp ettiler
Bir ilçede terör estirmişlerdi! Görüntüleri ortaya çıktıBir ilçede terör estirmişlerdi! Görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alaçatı Çeşme balina

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kan donduran sözler: Öldürmek istedim, sebebi yoktu

Kan donduran sözler: Öldürmek istedim, sebebi yoktu

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 136 gramlık yumurta görenleri şaşkına çevirdi

Dev yumurta!

İlk önce silahla vuruldu ardından darp edildi

Dehşet görüntüleri! İlk önce vurdular sonra darp ettiler

Esenyurt'ta kapkaç yapan 2 kişi tutuklandı

Bir ilçede terör estirmişlerdi! Görüntüleri ortaya çıktı

16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayında flaş gelişme: 7 kişi gözaltında

İğrenç olay! Çok sayıda gözaltı var

'Akdeniz fokunun yatak odasına girmeyin' çağrısı

'Yatak odalarına girmeyin!'

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

Sosyal medyada gündem oldu! Yaya geçti, o bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.