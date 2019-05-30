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Çeşme'de şüphelendikleri kadınları kovalayıp kamerayla görüntülediler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

İzmir Çeşme'de evlerin kapıları çalıp isim soran 3 kişi, vatandaşların kendilerinden şüphelenmesi üzerine kaçtı. Bu sırada kaçan kadınlar bir vatandaş tarafından takip edilerek videoya kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, kaçmaya çalışan 3 kişiden 2'sini yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme'de dün saat 17.00 sıralarında, Reisdere'de binalara giren 3 kişi, evlerin kapılarını çalarak, bazı isimler vererek bu isimlerin orada oturup oturmadıklarını sordu. Birçok dairenin kapısını çalmaları nedeniyle davranışlarından şüphelenen mahalle sakinlerinin, sorular sorarak kim olduklarını öğrenmeye çalışmaları üzerine 3 yabancı koşarak kaçmaya başladı.

KADINLARI KOVALAYARAK VİDEOYA ÇEKTİLER

Mahalle sakinleri, kaçmaya başlayan 3 yabancının motosikletle peşine düşerken, cep telefonuyla da videolarını çekmeye başladı. Şahısların kaçmaya başlaması nedeniyle hırsız olabileceğinden şüphelenen ve motorlarıyla peşlerine düşen mahalle sakinleri, jandarmayı da arayarak bilgi verdi.

3 zanlı, motosikletle peşlerine takılan vatandaşlardan kurtulabilmek için, bir süre sonra yoldan çıkarak, arazide koşmaya devam etti. 2 mahalle sakini de motorlarını yolda bırakarak, bu 3 zanlının peşinde koşarken, jandarmayı arayarak zanlıların kaçtıkları yönü bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçmaya çalışan 3 zanlıdan 2'sini yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan üçüncü zanlıyı arama çalışmaları devam ederken, yakalanan 2 zanlının sorgularının ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. (İHA)

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Çeşme kadın hırsız video mahalle

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