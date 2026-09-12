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Dünyada ikinci Türkiye'de tek! İstanbul'dan kaçarak oraya gidiyorlar

Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, hayatın stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Longoz, geçtiğimiz yıllarda yenilenen yüzüyle doğaseverlerin, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Dünyada ikinci Türkiye'de tek! İstanbul'dan kaçarak oraya gidiyorlar

Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Acarlar Longozu, 24 kilometrelik alanında 200’den fazla göçmen kuş türüne, 2 bin 300 civarında bitki çeşidine, nilüferlere, göl lalelerine ve endemik bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor.

Dünyada ikinci Türkiye de tek! İstanbul dan kaçarak oraya gidiyorlar 1

Doğal akvaryumu andıran yapısı ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken alan, sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi görerek bu sezon 130 bin kişiyi ağırladı.

Dünyada ikinci Türkiye de tek! İstanbul dan kaçarak oraya gidiyorlar 2

"BU SENE GAYET YÜKSEK, TEMPOLU VE YOĞUN ÇALIŞTIK"

Bölgedeki ziyaretçi yoğunluğuna değinen Acarlar Longozu İşletme Sorumlusu Cihan Şükrü Aktaş, "Acarlar Longoz'u geçen seneye nazaran 130 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu sene gayet yüksek, tempolu ve yoğun çalıştık. Bir kilometrelik bir yürüyüş yolu var, içerisinde hediyelik eşya dükkanı, restoran bölümü bulunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a gençlere önem verdiği için teşekkür ediyoruz" dedi.

Dünyada ikinci Türkiye de tek! İstanbul dan kaçarak oraya gidiyorlar 3

"İSTANBUL'UN KALABALIĞINDAN SONRA BURASI İLAÇ GİBİ GELDİ"

Dinlenmek için alanı tercih ettiğini belirten Asude Kara, "Çok güzel bir yer burası, sakin. Rahatlamak için yürümeye geliyoruz arkadaşımla. Gayet güzel bir ortam" derken, İstanbul'dan gelip longozu çok beğendiğini vurgulayan İrem Ceyda Yılmaz ise, "Ben çok sevdim, doğayla iç içe, sıcak ve samimi bir ortam. İstanbul'un kalabalığı ve trafiğinden sonra burası ilaç gibi geldi. Arkadaşımda çok övüyordu zaten, bende gelip görmüş oldum. Kaçamak olarak mükemmel bir yer. Bir tarafta göl, bir tarafta ağaçlar, kuşların cıvıltısı. Kesinlikle gelmeliler" şeklinde konuştu.

Dünyada ikinci Türkiye de tek! İstanbul dan kaçarak oraya gidiyorlar 4

Dünyada ikinci Türkiye de tek! İstanbul dan kaçarak oraya gidiyorlar 5

Dünyada ikinci Türkiye de tek! İstanbul dan kaçarak oraya gidiyorlar 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Sakarya turist doğa
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