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Çeşme'de plaj işletmesi girişindeki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

15.08.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir plaj işletmesi önünde çıkan kavga sırasında bir taksi şoförünün silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Çeşme'de plaj işletmesi girişindeki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla dün gözaltına alınan H.K.A. (17) ve M.E.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

13 Ağustos'ta Ayayorgi Koyu'ndaki bir plaj işletmesine gelen 2 kişiyle güvenlik görevlileri arasında kavga çıkmış, bir şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu müşteri bekleyen taksi şoförü F.G. omzundan yaralanmıştı.

Dün yakalanan 2 şüpheli ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve akrep tabir edilen bir otomatik tabanca da ele geçirilmişti.

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