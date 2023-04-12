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Çeşme'de turizmcinin "çifte bayram" hazırlığı

12.04.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de, Ramazan Bayramı ve Alaçatı Ot Festivali'nin etkisiyle turizm sezonunun ortalamanın üzerinde bir dolulukla açılması bekleniyor.

Sezon için hazırlıklarını sürdüren Çeşmeli otelciler, 20 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatili ile 27 Nisan'daki ot festivali öncesinde çalışmalarını tamamlayacak.

Yerli turist hareketliliğinin yaşanacağı bayramdan bir hafta sonra düzenlenecek ot festivali, 30 Nisan'da sona erecek. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek etkinliğin yine çeşitli illerden ziyaretçi çekerek turizm hareketliliği oluşturması bekleniyor.

Peş peşe gelecek bayram tatili ve festival sayesinde geçmiş yıllar ortalamasının üzerinde doluluk bekleyen otelciler, "çifte bayram" beklentisi taşıyor.

"GEÇEN YILIN FİYATLARINI UYGULAYAN OTELLERİMİZ VAR"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl nisana denk gelmesi nedeniyle bayram rezervasyonlarının bu haftadan itibaren hareketlenmeye başladığını söyledi.

Hava koşullarının tatil için elverişli olması halinde bayram öncesindeki hafta daha fazla rezervasyon olabileceğini ifade eden Demir, bayramın hemen ardından yapılacak ot festivalinin de binlerce turisti ilçeye çekeceğini dile getirdi.

Demir, festivalde bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illeri desteklemek için özel bir platform oluşturulduğuna dikkati çekerek, bu platformda depremden etkilenen 11 ilden katılımcıların yöresel ürünlerini satışa sunacağını söyledi.

Sezon öncesi umutlu olduklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bayram doluluklarımız yüzde 50-60 seviyelerini bulur diye bekliyoruz. Ot festivalinde de bu dolulukların bir tık üstünü yaşarsak, yani ortalama yüzde 70 civarı. Sezonun önünde bu oran çok önemli. Çünkü bizim nisan ayı doluluklarımız hiçbir zaman yüzde 30'u geçmiyor zaten. Çeşme'deki doluluklarımız ağırlıklı olarak 15 Haziran'da yüzde 70-80'le başlar."

Bayram tatilinde konaklama ücretleri konusunda bilgi veren Demir, "Geçen yılın fiyatlarını uygulayan otellerimiz var. Butik otellerimizin fiyatları 1300-1600 lira civarında, beş yıldızlı oteller de 3-4 bin bandında satış yapıyor. Bu, oda kahvaltı fiyatı." dedi.

ERKEN REZERVASYONLARDA GURBETÇİ İLGİSİ

Yakup Demir, son bir aydır erken rezervasyonların hareketli geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa'dan önemli ölçüde rezervasyon alıyoruz. Azerbaycan, Rusya da buna dahil oldu. Gurbetçilerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Her zaman Türkiye onlar için vazgeçilmez ve her şekilde kayıtsız şartsız Türkiye'de tatillerini yapıyorlar. Onlardan önemli ölçüde talep alıyoruz şu anda. Ben bu yılın da kötü geçmeyeceğine inanıyorum. Tabii ki önümüzde yine bir seçim var. Bu da ister istemez rezervasyonları etkiliyor. Özellikle ikinci tura kalırsa biraz sıkıntılı olacak. Nedeni de hazirana girmiş olacağız. İnsanlar da oy kullanmak için tatile çıkmayacaktır. 15 Haziran'dan itibaren Çeşme'de yine eski doluluklara ulaşacağımızı bekliyoruz. 2021 yılı, turist sayısı bakımından bizim için 2019 önündeydi. Pandemi öncesindeki dolulukları yakalamıştı. Dolayısıyla Çeşme yine o eski günlerini bence yaşayacaktır."

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otel tatil bayram çeşme

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