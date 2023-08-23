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Çeşme'deki silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı

23.08.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesindeki eğlence mekanında özel güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın'ın hayatını kaybetmesi, 12 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'ndeki olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

Şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan, olayda yaralanan ve tedavisi süren 1 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

OLAY

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki eğlence mekanına 19 Ağustos'ta saat 02.15 sıralarında iki araç ile gelen şüpheliler, özel güvenlik görevlileri ile müşterilere ateş açıp kaçmıştı. Olayda özel güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hayatını kaybetmişti.

Silahla yaralanan 2 kişi ile olay sonrası çıkan arbedede yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırılmıştı.

Şüpheliler M.M, B.Y, O.D, Ü.G. ve İ.A. suç aleti 3 tabancayla, jandarma ve polisin işbirliği içinde düzenlediği operasyonla olay günü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında 3 kişi de 21 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

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İzmir silahlı saldırı çeşme

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